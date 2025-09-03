הלום הקרב זעק בכנסת: "אני בן 21 והחלום שלי זה לחטוף כדור בין העיניים. טפלו בי"

בדיון בנושא גיוס חרדים בוועדת חוץ וביטחון בכנסת התפרץ לוחם גולני הלום קרב ותיאר את הצורך המיידי בטיפול לחיילים שיוצאים מעזה: "אם לא נתעורר, אחרי המלחמה הארורה הזאת יהיה פה גל של מתאבדים, הלומי קרב שיהפכו לפושעים או נרקומנים. עכשיו זה הזמן"

בועדת החוץ והביטחון בכנסת התקיים היום (רביעי) דיון בנושא גיוס חרדים לצה"ל. לדיון התפרץ הלום קרב, לוחם גולני שסיפר על המאבק שלו וקרא לטיפול דחוף בלוחמים שיוצאים מעזה: "מתעסקים פה במלא דברים ולא במה שחשוב", אמר. "אני בן 21 והחלום שלי זה לחטוף כדור בין העיניים. אני גופה מהלכת, אדם שלא חי".

אדם הלום קרב התפרץ לדיון בכנסת: "אני בן 21 והחלום הכי גדול שלי זה לקבל כדור בין העיניים; ניסיתי להתאבד". ביסמוט השיב כי יתקיים דיון בנושא | תיעוד@yaara_shapira pic.twitter.com/JTmfPMd4Wr — כאן חדשות (@kann_news) September 3, 2025

"אתה יודע מה זה להרים את הגופה של חברים שלך? איבדתי 23 חברים, לפני שלושה ימים התאבד חייל. אני רואה גופות מול העיניים. אחים שלי התפוצצו לי מול הפנים", סיפר הלוחם.

"אם לא נתעורר, אחרי המלחמה הארורה הזאת יהיה פה גל של מתאבדים, הלומי קרב שיהפכו לפושעים או נרקומנים. עכשיו זה הזמן - תנו לנו טיפול. לא כדורים פסיכיאטרים. טיפול. טפלו בי! ניסיתי להתאבד, כל הידיים שלי חתכים. למה? נלחמתי בשביל המדינה המחורבנת הזאת. אם לא תתנו מעטפת, יהיה פה התאבדויות".

יו"ר הועדה בועז ביסמוט הבטיח שיקיים דיון בנושא בשבוע הבא: "הנושא חשוב ביותר, ולכן כבר בשבוע הבא אקיים עליו דיון בוועדת החוץ והביטחון. מדובר בסוגיה קריטית שמחייבת התייחסות".

עימות בוועדת החוץ והביטחון | ח״כ אפרת רייטן: "שמעת את הצעקות של הלומי הקרב, איך את מסוגלת להסתכל להם בעיניים?" ח"כ טלי גוטליב: "בקלות"@yaara_shapira pic.twitter.com/5zJU9ubkHx — כאן חדשות (@kann_news) September 3, 2025

אחרי דבריו של הלוחם התפתח עימות בין ח"כ אפרת רייטן לח"כ טלי גוטליב. יו"ר הדמוקרטים קראה: "שמעת את הצעקות של הלומי הקרב, איך את מסוגלת להסתכל להם בעיניים?", ח"כ גוטליב השיבה: "בקלות".

"פול גז בניוטרל": הדיון על גיוס חרדים

הדיון כאמור עסק בגיוס חרדים. במהלכו נשאל היו"ר ביסמוט לגבי פרסום ב"וואלה", לפיו בכוונתו לא לחוקק חוק גיוס אלא לחוקק תקנת חירום לשנה אחת שתאפשר לצה"ל לגייס לפי צרכיו ותבטל את הסנקציות הקיימות על חרדים. ביסמוט סירב להתייחס לפרסום, מזכיר הממשלה יוסי פוקס התערב ואמר: "לא הייתה הצעה כזאת".

בהמשך תקף ביסמוט את הח"כים מהאופוזיציה בטענה שהם מושכים זמן כדי למנוע חוק גיוס: "לא אתן יותר שתמרחו את הזמן. אתם לא רוצים חוק גיוס, אחרת הייתם מפסיקים עם הפיליבסטרים שלכם. לא אתן יותר שתמרחו את הזמן, עשיתם את זה 44 דיונים. דיברתם מספיק, אני רוצה לשמוע את האורחים שהגיעו לדיון המילואימניקים, הלוחמים היקרים, משפחותיהם, שדעתם היא החשובה כאן".

ח"כ יולי אדשלטיין, יו"ר הועדה לשעבר, אמר בדיון: "לאחר דיונים רבים שהיו בנושא, כ-44 במספר ומאות פגישות עם נציגי החרדים והמילואימניקים, הגענו לנוסח חוק. אין בי שום אהבה מיוחדת לנוסח הזה, זו היתה פשרה. זאת, בהתחשב בעובדה שתהליכים חברתיים לא עושים מאפס למאה. עם זאת, אם הכוונה בדיונים כרגע להגיע לפחות מזה אחרי שנקיים פה עוד סדרת דיונים, אז וודאי זה לא יוביל לגיוס חרדים. חבל לעשות שוב את התהליך מההתחלה כדי שנגיע לאותה נקודה. זה יהיה פול גז בניוטרל".