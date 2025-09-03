הלום הקרב זעק בכנסת: "אני בן 21 והחלום שלי זה לחטוף כדור בין העיניים. טפלו בי"

הלום הקרב זעק בכנסת: "נלחמתי בשביל המדינה - טפלו בי"
בדיון בנושא גיוס חרדים בוועדת חוץ וביטחון בכנסת התפרץ לוחם גולני הלום קרב ותיאר את הצורך המיידי בטיפול לחיילים שיוצאים מעזה: "אם לא נתעורר, אחרי המלחמה הארורה הזאת יהיה פה גל של מתאבדים, הלומי קרב שיהפכו לפושעים או נרקומנים. עכשיו זה הזמן"
מחבר יערה שפירא
Getting your Trinity Audio player ready...
הלום קרב בוועדת החוץ והביטחון בכנסת, 3 בספטמבר 2025
הלום קרב בוועדת החוץ והביטחון בכנסת, 3 בספטמבר 2025 צילום: ערוץ הכנסת

בועדת החוץ והביטחון בכנסת התקיים היום (רביעי) דיון בנושא גיוס חרדים לצה"ל. לדיון התפרץ הלום קרב, לוחם גולני שסיפר על המאבק שלו וקרא לטיפול דחוף בלוחמים שיוצאים מעזה: "מתעסקים פה במלא דברים ולא במה שחשוב", אמר. "אני בן 21 והחלום שלי זה לחטוף כדור בין העיניים. אני גופה מהלכת, אדם שלא חי".

"אתה יודע מה זה להרים את הגופה של חברים שלך? איבדתי 23 חברים, לפני שלושה ימים התאבד חייל. אני רואה גופות מול העיניים. אחים שלי התפוצצו לי מול הפנים", סיפר הלוחם.

"אם לא נתעורר, אחרי המלחמה הארורה הזאת יהיה פה גל של מתאבדים, הלומי קרב שיהפכו לפושעים או נרקומנים. עכשיו זה הזמן - תנו לנו טיפול. לא כדורים פסיכיאטרים. טיפול. טפלו בי! ניסיתי להתאבד, כל הידיים שלי חתכים. למה? נלחמתי בשביל המדינה המחורבנת הזאת. אם לא תתנו מעטפת, יהיה פה התאבדויות".

יו"ר הועדה בועז ביסמוט הבטיח שיקיים דיון בנושא בשבוע הבא: "הנושא חשוב ביותר, ולכן כבר בשבוע הבא אקיים עליו דיון בוועדת החוץ והביטחון. מדובר בסוגיה קריטית שמחייבת התייחסות".

אחרי דבריו של הלוחם התפתח עימות בין ח"כ אפרת רייטן לח"כ טלי גוטליב. יו"ר הדמוקרטים קראה: "שמעת את הצעקות של הלומי הקרב, איך את מסוגלת להסתכל להם בעיניים?", ח"כ גוטליב השיבה: "בקלות".

"פול גז בניוטרל": הדיון על גיוס חרדים

הדיון כאמור עסק בגיוס חרדים. במהלכו נשאל היו"ר ביסמוט לגבי פרסום ב"וואלה", לפיו בכוונתו לא לחוקק חוק גיוס אלא לחוקק תקנת חירום לשנה אחת שתאפשר לצה"ל לגייס לפי צרכיו ותבטל את הסנקציות הקיימות על חרדים. ביסמוט סירב להתייחס לפרסום, מזכיר הממשלה יוסי פוקס התערב ואמר: "לא הייתה הצעה כזאת".

בהמשך תקף ביסמוט את הח"כים מהאופוזיציה בטענה שהם מושכים זמן כדי למנוע חוק גיוס: "לא אתן יותר שתמרחו את הזמן. אתם לא רוצים חוק גיוס, אחרת הייתם מפסיקים עם הפיליבסטרים שלכם. לא אתן יותר שתמרחו את הזמן, עשיתם את זה 44 דיונים. דיברתם מספיק, אני רוצה לשמוע את האורחים שהגיעו לדיון המילואימניקים, הלוחמים היקרים, משפחותיהם, שדעתם היא החשובה כאן".

ח"כ יולי אדשלטיין, יו"ר הועדה לשעבר, אמר בדיון: "לאחר דיונים רבים שהיו בנושא, כ-44 במספר ומאות פגישות עם נציגי החרדים והמילואימניקים, הגענו לנוסח חוק. אין בי שום אהבה מיוחדת לנוסח הזה, זו היתה פשרה. זאת, בהתחשב בעובדה שתהליכים חברתיים לא עושים מאפס למאה. עם זאת, אם הכוונה בדיונים כרגע להגיע לפחות מזה אחרי שנקיים פה עוד סדרת דיונים, אז וודאי זה לא יוביל לגיוס חרדים. חבל לעשות שוב את התהליך מההתחלה כדי שנגיע לאותה נקודה. זה יהיה פול גז בניוטרל".

עוד בנושא

חיילים

"המערכת כושלת, להלום קרב אין 24 שעות לחכות"

הפגנת הלומי קרב בתל אביב

הלומי קרב חסמו את דרך בגין בת"א: "נעצור את המדינה"

תגיות |
בחירת העורכת
  • תלמידות חרדיות בביתר עילית
    "שינינו לשם משפחה אשכנזי כדי שיתקבלו לתלמוד תורה"
  • סלין דיון בסרטון ששודר בחצי גמר האירוויזיון, בחודש מאי
    דיווח: זאת הסיבה לביטול הופעתה של סלין דיון באירוויזיון
  • רני בלייר
    איך לגדול בעוטף עזה הוליד את הסדרה "שבתות וחגים"?
  • גלי בהרב מיארה
    למה הממשלה לא מצליחה לפטר את היועמ"שית?
  • שגריר ישראל בטיקטוק: איתיי בנדה שר ב-40 שפות ומשנה את דעת הקהל המוסלמי
    שגריר ישראל בטיקטוק: איתי בנדה משנה את דעת הקהל המוסלמי

אולי יעניין אותך