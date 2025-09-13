פרטים חדשים משבי החוקרת אליזבט צורקוב והמגעים לשחרורה

על פי דיווח בעיתון א-שרק אל-אווסט, צורקוב שוחררה לאחר ש"גדודי חיזבאללה", שהחזיקו בה, הבינו שהישארותה בשבי הופכת לנטל. במהלך תקופת השבי היא שהתה בין היתר בווילה מוסווה ובבית של פוליטיקאי עבר עיראקי

העיתון "א-שרק אל-אווסט". שנמצא בבעלות סעודית, דיווח הערב (שישי) פרטים נוספים על התהליך שהוביל לשחרורה של החוקרת אליזבט צורקוב, וחשף פרטים נוספים מתקופתה בשבי.

לפי הדיווח, המיליציה הפרו-איראנית גדודי חיזבאללה, שחטפה את אליזבט צורקוב במרץ 2023, השתכנעה בתחילת החודש שהיא צריכה להיפטר ממנה במהירות, אפילו בעסקה בתנאי הפסד, כך מסרו לעיתון גורמים שונים בעיראק.

הסידורים לשחרורה היו מורכבים, כולל תקשורת בין כמה מיליציות וגורמים ביטחוניים שונים בעיראק, והעברות שלה דרך שני אתרים שונים, באחד מהם אליזבט הושארה כשהיא לבדה במשך ארבע שעות, עד שהכוח של מנגנוני הביטחון העיראקיים הגיע לאסוף אותה.

העיתון דיווח כי אליזבט שוחררה בעקבות "מצור פוליטי" ומשא ומתן שהתנהל באופן אינטנסיבי מאז חודש אוגוסט, בעקבות לחצים מממשלת עיראק ומארצות הברית, ולא נמסרה, כך לפי הדיווח, שום תמורה לשחרור צורקוב מהשבי. מפקד אחת המיליציות המקורבות לגדודי חיזבאללה מסר כי היא "נמסרה בלי שום עסקה".

גורמים מדיניים שונים מסרו לעיתון כי בניגוד לדיווחים האיראניים, אין שחרור מתוכנן של הקפטן הלבנוני עימאד אמהז, שנשבה במבצע של שייטת 13 בצפון לבנון תמורת אליזבט וכי הדבר אינו מוכר בלבנון.

"ויתור לטובת הביטחון הכללי": המגעים לשחרור

גורם בקואליציה השלטת בעיראק המכונה "מסגרת התיאום", הכוללת את המיליציות הפרו-איראניות, מסר כי העמדה בנוגע לפרשיית צורקוב גרמה לפילוג בתוך הקואליציה, כולל בקרב המיליציות עצמן, עד כדי כך שגדודי חיזבאללה "חשים במרירות של הבגידה, אפילו ממיליציות שנאמנות לאיראן". גורם בגדודי חיזבאללה עצמם מסר לעיתון שהמיליציה "העניקה ויתור לטובת הביטחון הכללי, וכדי לא להביך את הממשלה ולתמוך בה".

בחודשיים האחרונים המשא ומתן לשחרור צורקוב נהיה אינטנסיבי יותר. נציגים של ראש הממשלה מוחמד שיאע א-סודאני ונציגים של גדודי חיזבאללה ערכו פגישות, לפי אחד מיועצי ראש הממשלה. לדבריו, גדודי חיזבאללה איבדו רבים מקלפי המיקוח שלהם, בתקופה האחרונה, כאשר האירוע המכריע היה המתקפה שלהם על משרד החקלאות בדרום בגדאד בחודש יולי, אז הייתה לחימה בין המיליציה לבין הצבא העיראקי, ורבים מאנשי המיליציה נאסרו. לאחר האירוע, נציגים מ"כוח קודס" במשמרות המהפכה ייעץ להם שלא להגיב בהסלמה מול הממשלה.

לאחר מכן, "מתווך פוליטי" העביר מהם הצעה לערוך עסקה כלשהי תמורת שחרור צורקוב, אך "המצב לא היה לטובת גדודי חיזבאללה, והם החלו לחשוב שהישארותה הופכת לנטל", לפי אותו "מתווך".

אז הגיע תור הלחצים מצד הממשלה, שמסרה למיליציה כי הגיעו אזהרות בלשון חדה מכיוון ארצות הברית, אחרי שהנשיא טראמפ חתם ב-6 בספטמבר, יום שבת שעבר, על צו נשיאותי להענשת כל גורם שחוטף אמריקני מחוץ לשטח ארה"ב, כדי להילחם ב"דיפלומטיית בני הערובה". באותו היום בדיוק, נפגש הממונה על השגרירות בבגדאד, ג'ושואה האריס, עם ראש הממשלה א-סודאני, והם דיברו על "פריצת דרך עומדת לבוא" בפרשת צורקוב.

המסרים שהועברו למיליציה היו מסרים שהביעו נכונות ממשלתית להתעמת איתם בכוח, כדי למנוע הסלמה אמריקנית נגד עיראק. גורמים שונים ב"מסגרת התיאום" סבורים שמה שהביא להכרעה הוא החשש מהסיכויים הגוברים למתקפה צבאית אמריקנית או ישראלית נגד בסיסי המיליציות, וכן התחושה של "גדודי חיזבאללה" שהיא מאבדת את כוחה. גורם בצוות הממשלתי שעסק בסוגיית צורקוב מסר כי ממשלת עיראק הפעילה לחצים כדי שלא יידרש כופר כספי או עסקה של חילופי שבויים.

הוחזקה בווילה מפוארת ובבית של פוליטיקאי עבר: תקופת השבי והשחרור

בתקופת השבי, אנשי גדודי חיזבאללה העבירו אותה בין מקומות שונים. אחד מהם היה מבנה עם חזית מוזנחת לצרכי הסוואה, שמסתיר וילה מפוארת בה הוחזקה באחת מתקופותיה בשבי. גורם במנגנוני הביטחון העיראקיים מסר כי האמריקנים הצליחו לאתר את המקומות בהם הוחזקה פעמיים, אך לא הצליחו להגיע אליהם. גורם ממשלתי מסר כי היו נסיונות לחלץ אותה מצד הממשלה העיראקית ועל בסיס מידע מודיעיני, אך כל הניסיונות נכשלו (ייתכן בזכות האחיזה העמוקה של המיליציות הפרו-איראניות בתוך המוסדות הממשלתיים העיראקיים, ע.ש.).

אליזבט הייתה במצב רפואי קשה לפי המקורות, והיא סובלת מכאבי גב קשים. גורם ממשלתי עיראקי מסר כי היא עברה ניתוח בעמוד השדרה שלה שבוע לפני שנחטפה. בגלל שהיא הוחזקה בשבי, והועברה על ידי חוטפיה ממקום למקום, בתקופה שהיא הייתה אמורה להקדיש להחלמתה, מצבה רק החמיר, והיכולת שלה לנוע נפגעה בצורה ברורה.

מתחקיר שהעיתון ערך, עולה שאליזבט הועברה על ידי חוטפיה יום לפני ששוחררה אל בית בשכונת הפאר "אל-ג'דאריה" בבגדאד, סמוך למבנה החדש של הבנק המרכזי בעיראק. מדובר בשכונה שנמצאת סמוך לגדת נהר החידקל ונמצאות בה וילות ומרכזי קניות, בה מעדיפים לגור מנהיגי המפלגות השיעיות ומפקדי מיליציות. הבית אליו הועברה שייך לפוליטיקאי עבר, שהשכיר אותו לבכיר באחת המיליציות שמשתמש בו לביצוע משימות מיוחדות, ופגישות עם בכירים הקשורים לאותה המיליציה. לפי הדיווח, ביום שחרורה החוטפים עזבו את הבית, והשאירו את אליזבט לבדה כארבע שעות, עד שהודיעו למנגנוני הביטחון העיראקיים היכן היא נמצאת, ואותו כוח מצא אותה לבד.

ב-9 בספטמבר בערב, אנשי אחד מכוחות הביטחון העיראקיים, יחד עם נציגים בכירים ממשרד ראש ממשלת עיראק, הגיעו לאסוף את צורקוב. אליזבט הייתה תשושה, ולא בטחה באלו שבאו לאסוף אותה, גם כשאמרו לה שהיא חופשייה ויכולה לבטוח באלו שנמצאים בחדר.

אליזבט חשבה שהיא עודנה חטופה, עד ששמעה אותם מדברים איתה באנגלית. הצוות בדק את זהותה של צורקוב באמצעות מסמכיה הרשמיים, וערכו בדיקה רפואית מקומית להעריך את מצבה. הגורם מסר כי ממשלת עיראק ביקשה מהאמריקנים לערוך בדיקה נוספת לאחר שתתקבל בשגרירות.

לאחר מכן הובאה לבית מלון סמוך, ולפי הדיווח סירבה לשוחח עם בכירים עיראקיים שרצו לדבר איתה ולתת לה מתנות. לאחר מכן נמסרה לשגרירות וטראמפ הכריז על שחרורה. לפני שהועברה ברכב משוריין של השגרירות אל שדה התעופה, היא הצליחה לקבל מחדש רכוש וספרים שקנתה בשווקי בגדאד לפני שנחטפה.