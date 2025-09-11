מתקשה ללכת, לצד בני משפחתה: תיעודים ראשונים של אליזבט צורקוב בישראל

החוקרת אליזבט צורקוב, שהוחזקה בשבי בעיראק במשך שנתיים וחצי, שבה לארץ והתאחדה עם בני משפחתה בבית החולים שיבא תל השומר. צורקוב נחטפה בידי המיליציה "גדודי חיזבאללה" במארס 2023.

רה"מ נתניהו: שוחחתי עם אליזבט צורקוב ובירכתי אותה על שובה לישראל | תיעוד: צורקוב בישראל אחרי שנתיים וחצי בשבי בעיראק @SuleimanMas1 @gilicohen10 pic.twitter.com/kigMpjONkw — כאן חדשות (@kann_news) September 11, 2025

ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח היום (חמישי) עם צורקוב ועם אחיה דוד. לפי הודעת לשכת ראש הממשלה, צורקוב הודתה לנתניהו ולכלל הגורמים שעסקו בשחרורה. בשיחתם היא תיארה את תנאי השבי הקשים בהם שהתה, וייחלה לשובם של כל החטופים.

עוד נכתב בהודעה כי נתניהו בירך את אליזבט עם שובה, איחל לה החלמה מלאה ואמר כי מאמצים רבים הושקעו בהשבתה לישראל. ראש הממשלה ציין בהערכה את סיועם של גורמים רבים, בראשם נשיא ארה״ב טראמפ, מזכיר המדינה רוביו והשליח המיוחד בוהלר, ומתאם השבויים והנעדרים גל הירש להשבתה.

ביום שלישי השבוע הודיע נשיא ארה"ב טראמפ כי צורקוב שוחררה מהשבי והועברה לשגרירות האמריקנית בבגדד. כעת היא הגיעה בחזרה לישראל, ונקלטת בנוהל קליטת חטופים, בדומה לחטופים ששבו מעזה.

גורם עיראקי שעומד בקשר עם המיליציות השיעיות אמר לכאן חדשות כי לא ידוע על תמורה ישירה שהן והציר הפרו-איראני קיבלו בדמות חילופי שבויים. לדבריו, התנאי המרכזי של המיליציות היא נתיב ליציאת הכוחות האמריקניים מעיראק. עוד אמר הגורם העיראקי כי המיליציות ניסו לקבל כחלק משחרור צורקוב התחייבות שישראל וארצות הברית לא יתקפו אותן, אך אין אישור לכך שהניסיון צלח והתקבל.

"אנחנו מאושרים בצורה יוצאת דופן"

אחותה של אליזבט, אמה צורקוב, כתבה בחשבון ה-X שלה "כל המשפחה שלי מאושרת. אנחנו לא יכולים לחכות לראות את אליזבת ולתת לה את כל האהבה שחיכינו לתת לה במשך 903 ימים. אנחנו כל כך אסירי תודה לנשיא טראמפ ולשליחו המיוחד, אדם בוהלר. אם אדם לא היה הופך את חזרתה של אחותי למשימה האישית שלו, אני לא יודעת איפה היינו".

My entire family is incredibly happy. We cannot wait to see Elizabeth and give her all the love we have been waiting to share for 903 days. We are so thankful to President Trump and his Special Envoy, Adam Boehler. If Adam had not made my sister’s return his personal mission, I… https://t.co/vuwPu2Xlci — Emma Tsurkov #FreeElizabeth (@emma_tsurkov) September 9, 2025

צורקוב, אזרחית ישראלית ורוסית, הוחזקה כאמור בידי המיליציה השיעית מאז מארס 2023. צורקוב היא אשת אקדמיה שנכנסה לעיראק באמצעות דרכונה הרוסי לטובת עבודת דוקטורט ומחקר אקדמי מטעם אוניברסיטת פרינסטון שבארצות הברית. המאמצים לשחרורה קרטעו במשך כשנתיים, וחודשו בינואר השנה.