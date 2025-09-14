מחצית מהפצועים במלחמת "חרבות ברזל" הם צעירים עד גיל 30, 92% מהם גברים, 64% מהם משרתי מילואים. 45% מתמודדים עם פציעה פיזית, וכ-56% מהם מתמודדים עם תגובות נפשיות

שנתיים של מלחמה: יותר מ-20,000 פצועים נקלטו באגף השיקום

לקראת יום השנה השני לפרוץ מלחמת "חרבות ברזל", פרסם היום (ראשון) אגף השיקום במשרד הביטחון כי קלט יותר מ-20 אלף פצועים ופצועות מ-7 באוקטובר 2023 ועד היום. מחצית מהפצועים הם צעירים עד גיל 30, 92% מהם גברים, 64% מהם משרתי מילואים. 45% מתמודדים עם פציעה פיזית, וכ-56% מהם מתמודדים עם תגובות נפשיות.

על פי הפרסום, תקציב אגף השיקום זינק בשנתיים האחרונות ב-53% ועומד על 8.3 מיליארד שקלים. 4.1 מיליארד מתוכם מוקדשים לטיפול במתמודדי הנפש. על פי הערכות אגף השיקום, עד שנת 2028 יטפל האגף ב-100 אלף פצועים, בהם 50 אלף פצועי נפש.

חילוץ פצועים מרצועת עזה. קרדיט: דובר צה"ל

9% מהפצועים מוגדרים עם פציעה בינונית-קשה, 56 פצועים מוגדרים עם נכות בדרגת 100+ הפציעה הקשה ביותר. 24 פצועים מוגדרים עם 100% נכות, 168 פצועים מתמודדים עם פגיעות ראש מורכבות ומלווים צמוד. 16 משותקים בכיסאות גלגלים ו- 99 קטועי גפיים, להם הותאמו פרוטזות חדשניות - כולל התאמות לפעילויות ספורט, אקסטרים ופנאי.

על פי אגף השיקום, בכל חודש נקלטים בממוצע כאלף פצועים מהמלחמה הנמשכת. בשנה האחרונה הוזנקו צוותים ל-251 אירועים בהם נדרשה התערבות במצוקה נפשית.

על פי הפרסום, באגף צריכים להתמודד עם אתגרים כמו מחסור חמור בעובדים, וכעת ישנו רק עובד שיקום אחד לכל 750 מטופלים. כמו כן, באגף זיהו צורך לפשט את הביורוקרטיה, בעקבות חקיקה שלא תואמת את צורכי השעה ונדרש לחדש את הוועדות הרפואיות וההכרח לקבוע לפציעה את אחוזי הנכות.