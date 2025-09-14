תקרית חריגה בחיל האוויר: ציפור פגעה במטוס, טייס נפצע קל

ציפור פגעה בשבוע שעבר בשמשה ובמערכות נוספות של מטוס תובלה צבאי ועליו 50 נוסעים. המטוס ביצע נחיתת חירום וטייס נפצע קל. המטוס הושבת

כאן רשת ב'

אירוע חמור התרחש בחיל האוויר בשבוע שעבר: מטוס תובלה ועליו 50 נוסעים נחת נחיתת חירום. זאת לאחר שציפור פגעה בשמשה ובמערכות נוספות של המטוס. כך פורסם היום (ראשון) בבנימיני וגואטה בכאן רשת ב'.

ממידע שהגיע לכאן חדשות האירוע התרחש במהלך טיסת תובלה מחצור לעובדה ביום ראשון שעבר. במהלך הטיסה ציפור פגעה במטוס תובלה. חלון הקוקפיט הועף לתוך תא הטייס והתנפץ פנימה. כתוצאה מכך נפצע הטייס שהיה בחלק השמאלי של הקוקפיט.

הטייסים הצליחו לבצע נחיתת חירום. לאחר מכן נמצאו פגיעות מרובות במטוס, בין היתר בחלון הקוקפיט, במכל הדלק, בגג המטוס ובאזורים נוספים.

גורמים בצה"ל אמרו: "חיל האוויר פועל במגוון מישורים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה בציפורים, מניתור תנועת הציפורים באמצעים שונים ועד להנחיות ספציפיות לטייסים בעונות הנדידה".