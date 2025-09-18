כאן רשת ב'

בוטל פטור ממילואים לפוסט-טראומטי - בשל המחסור בלוחמים

ראול ווטליף, לוחם גולני בעבר בן 38, קיבל פטור ממילואים בעקבות פוסט טראומה - אך השבוע קיבל הודעה כי הפטור מבוטל כי "הטעמים בגינם קיבל אותו אינם מתקיימים עוד". הוא שיתף בכאן רשת ב: "זה מעורר את ההרגשה שאתה לא מוכר, שהבעיות שלך לא מוכרות, ותתמודד"
לוחמי צה"ל בבית לאהיה שברצועת עזה, נובמבר 2024
ראול ווטליף, לוחם גולני בעבר בן 38, קיבל פטור ממילואים בעקבות פוסט טראומה - אך השבוע קיבל הודעה כי הפטור מבוטל, כשברקע המחסור החמור בלוחמים. הוא סיפר היום (חמישי) בריאיון בכאן רשת ב: "אחרי שש שנים של ניתוק מהצבא, אחרי שקיבלתי פטור, קיבלתי הודעה שאומרת שהטעמים שבגללם ניתן לי הפטור אינם מתקיימים עוד".

"הפטור שקיבלתי היה מסיבות בריאות נפשיות, אחרי אבחנה של דיכאון ופוסט טראומה", שיתף. "כשראיתי את ההודעה, חשבתי לעצמי שהסיבות שבגללן ניתן לי הפטור - כן עוד מתקיימות. אני עדיין מתמודד".

הוא אמר: "עליתי מאנגליה בגיל 18, התגייסתי ותמיד הגישה שלי היה של מתנדב. אני רוצה להשתתף במה שנקרא 'החברה הישראלית', אני רוצה להיות חלק מזה. בשירות הסדיר שלי בצבא אני הייתי תמיד 'המתנדב' שרצה לעשות להיות שם בשביל החיילים, בשביל החברים, והיה לי מאוד קשה לעזוב את המילואים".

"בתחילת המלחמה, כשעוד הייתי בחלק מהקבוצות עם החברים והמילואימניקים, היה מאוד מאוד קשה. הרגשתי מאוד רע, רגשות אשם, שאני שאני לא שם, שאני צריך להיות שם", נזכר, "ולקבל הודעה כזאת, זה מעורר את מתמודד עם פוסט טראומה את ההרגשה שהוא בעצם לא מוכר, הבעיות שלו לא מוכרות, ותתמודד. אני לא יודע כמה עוד אנשים קיבלו מסרים כאלה".

לפי ראול, הוא התבקש למלא טופס אם הוא רוצה לערער על ביטול הפטור, ולשלוח מסמכים ותעודות. עם זאת, הוא העיד: "אני כבר יומיים מנסה לתפוס מישהו, להתקשר למישהו, להתייעץ - ואין מענה".

