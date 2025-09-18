מפקד פלוגה ושלושה צוערים נפלו בדרום הרצועה

צה"ל התיר לפרסום היום (חמישי) כי רס"ן אומרי-חי בן משה, בן 26 מצפריה, סגן רון אריאלי, בן 20 מחדרה, סגן איתן אבנר בן יצחק, בן 22 מהר ברכה, וסגן ערן שלם, בן 23 מרמת יוחנן, מפקד פלוגה ושלושה צוערים בקורס קצינים, נפלו הבוקר ברפיח שבדרום רצועת עזה. מתחקיר ראשוני עולה כי הלוחמים נהרגו בעקבות פיצוץ מטען על רכב האמר של אוגדת עזה. בכך עלה מספר חללי המלחמה ל-908.

שידור ישיר בכאן 11:

הבוקר בשעה 09:15 פעלו הלוחמים מחטיבת בה"ד 1 בשכונת ג'ניינה שברפיח לטיהור מבנים ותשתיות תת-קרקעיות. דחפור D9 פתח את הציר, ושני רכבי האמר נסעו אחריו. לקראת סוף הנסיעה סטה אחד מההאמרים מהציר שנפתח ועלה על המטען, אך לא ברור אם המטען הופעל על ידי ההאמר או מרחוק. עוד נבדק אם היה במקום תצפיתן של חמאס שיצא מהתת-קרקע והפעיל את המטען.

ארבעת הלוחמים נהרגו כתוצאה מפיצוץ המטען ושלושה נפצעו באורח קשה מאוד ובינוני ופונו לבית החולים. בצה"ל בודקים אם בוצע גם ירי של צלף לפני פיצוץ המטען.

חטיבה 261 של בה"ד 1 פועלת בשלושת השבועות האחרונים תחת אוגדת עזה ברפיח. הבוקר התרחשו התרחשו שלוש היתקלויות של לוחמי החטיבה עם מחבלים.

האזור שבו התרחשה התקרית ברפיח נחשב לשטח הכי מטוהר בעזה, שכן צה"ל כבר הכריע את אזור רפיח. בצה"ל יודעים כי קיימות באזור עוד תשתיות תת-קרקעיות, ויוצאים מנקודת הנחה שמחבלים עלולים לצאת מהן. בעקבות האירוע ישקלו בצה"ל אם לצמצם נסיעה ברכבי האמר.

סגן רון אריאלי, שנפל בתקרית, נהרג ביום הולדתו ה-20 והותיר אחריו הורים, אח ואחות. הוא למד והתחנך בבית הספר הרב תחומי בחדרה. אביו הוא קצין משטרה. מיכל גבאי, חברתו לכיתה, ספדה לו: "אני לא מצליחה למצוא את המילים, אבל אני מבטיחה לזכור אותך ואת כל הבדיחות שלנו לנצח. הלב שלי שבור, אתה תחסר לי מאוד".

לפני עשרה ימים נהרגו ארבעה לוחמי שריון בקרב בצפון רצועת עזה - סגן מתן אברמוביץ', בן 21, מגני תקווה, סמ"ר אורי למד, בן 20 מתל מונד, סמל גדי כוטל, בן 20 מקיבוץ אפיקים וסמל עמית אריה רגב, בן 19 ממודיעין-מכבים-רעות. הארבעה נפגעו ממטען שהשליכו מחבלים אל טנק מרכבה במהלך מתקפה על מגנן של צה"ל באזור ג'באליה.