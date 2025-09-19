הרקטות שאותרו ברמאללה מתוחכמות, מקצועיות ולא פרימיטיביות כבעבר

הרקטות שאותרו ברמאללה - מתוחכמות ולא פרימיטיביות כבעבר
במבצע של כוחות הביטחון נמצאו יותר מעשר רקטות ולידן חומר נפץ. בנייתן התרחשה בכמה מקומות, ובהן העיר עצמה והכפר סורדא הסמוך לה
מחבר אליאור לוי
רקטות ואמצעי לחימה שנתפסו אצל חוליית טרור ביהודה ושומרון
רקטות ואמצעי לחימה שנתפסו אצל חוליית טרור ביהודה ושומרון צילום: דובר צה"ל

הרקטות שאותרו באזור רמאללה על ידי כוחות הביטחון לא נבנו באופן פרימיטיבי כמו רקטות אחרות שנמצאו בעבר ביהודה ושומרון, אלא בצורה מתוחכמת ומקצועית יותר - כך פורסם הערב (שישי) במהדורת כאן חדשות. 

 

במבצע של כוחות צה"ל, שב"כ וימ"מ נמצאו הלילה יותר מעשר רקטות, אך הן לא היו מזוודות בחומר נפץ, אף שחומר נפץ נמצא לידן. 

בניית הרקטות לא נעשתה במקום אחד אלא בכמה מקומות, ובהם העיר רמאללה והכפר סורדא הסמוך לה. 

בגדה שוררת אווירה "חמה" יותר, שמובילה לצבר אירועים חריג באופן יחסי: מטען שנמצא על ג'יפ, מטען נוסף שנמצא בטולכרם, הפיגוע שבו נרצחו שישה ישראלים בירושלים ומעבדת הרקטות שאותרה הלילה. הרקע למתיחות הוא התמרון שהחל בעיר עזה וגל ההכרה הצפוי במדינה פלסטינית בשולי העצרת הכללית של האו"ם.

הבוקר מסר דובר צה"ל כי במסגרת המבצע נעצרו חברי חוליית טרור החשודים בביצוע שיגור רקטה מכפר נעמה בשבוע שעבר לעבר ישראל. "כוחות הביטחון סגרו על המבנה המופלל בו החשודים שהו וירו לעברו. בעקבות הירי יצאו שלושת החשודים ונעצרו על ידי הכוחות. במבנה אותרו עשרות רקטות ביניהן שתי רקטות שיועדו לשיגור ללא ראש קרב, עשרות מטענים וחומרי נפץ, לצד ממצאים הקושרים אותם לייצור ונסיון שיגור רקטות", נמסר. 

