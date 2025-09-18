5 לוחמי גולני סירבו לשוב להילחם בעזה – שניים מהם נשלחו לכלא

שלושת הלוחמים האחרים שסירבו להיכנס שוב לעזה, מטופלים על ידי קב"ן ועל כן הודחו מלחימה. חיילים בגדוד קראו: "למה הם מחכים? שנעשה לעצמנו משהו? ההרגשה היא שאנחנו כלום ושום דבר מבחינת המדינה. הנפש שלנו קרועה"

חמישה לוחמים מגדוד 51 של גולני סרבו אתמול להיכנס ללחימה ברצועה, שניים מהם נשלחו לכלא צבאי. כך פורסם היום (חמישי) לראשונה בכאן רשת ב. שלושת הלוחמים האחרים, אשר מטופלים על ידי קב"ן שהמליץ על המשך טיפול - הודחו מלחימה והועברו למפקדה.

חיילים בגדוד טענו: "אנחנו מפחדים ללכת לקב"ן, שלא יגידו שאנחנו פחדנים. אנחנו לא מפחדים להיהרג בקרב, זה הזמן שלנו להביא את החטופים, אבל יש אנשים שהנפש שלהם קרועה והם זקוקים לטיפול. כולנו זקוקים לטיפול. יש שרוצים לסרב אבל מפחדים. הנפש שלהם לא מסוגלת".

עוד על פי החיילים, הם דיברו עם המג"ד - שבתגובה צעק עליהם. "למה הם מחכים?", קראו, "שנעשה לעצמנו משהו? אנחנו מרגישים בובה על חוט. ההרגשה היא שאנחנו כלום ושום דבר מבחינת המדינה. אנחנו שנתיים בלחימה, היינו בלבנון, בסוריה, בעזה, נהרגו לנו חברים, היו אירועים קשים - הנפש שלנו קרועה, לא מסוגלים לעמוד בזה".

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "מספר לוחמים סירבו לקחת חלק במשימה מבצעית. לאחר שיח פיקודי וליווי של גורמי בריאות הנפש, הוחלט לנקוט צעדים משמעתיים כלפיהם. צה"ל רואה בחומרה מקרים של סירוב פקודה, וימשיך לשמור על ערכי המשמעת והאחריות הנדרשים מכל חייליו, ובפרט מלוחמיו. מפקדי הלוחמים וקציני בריאות הנפש של החטיבה מלווים את הלוחמים באופן צמוד".