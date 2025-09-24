50 פצועים, בהם שלושה במצב קשה, בפיצוץ כטב"ם באילת

כאן 11 - שידור ישיר

כטב"ם ששוגר מתימן התפוצץ הערב (רביעי) במרכז אילת וגרם לפציעתם של 50 אנשים בדרגות שונות, בהם שלושה במצב קשה. זהו הכטב"ם השני שפוגע באילת תוך שבוע. בצה"ל הודיעו כי "בוצעו ניסיונות יירוט, כוחות חילוץ והצלה פועלים במרחב". מסוק חיל האוויר פינה פצועים מהזירה לבית החולים סורוקה.

הכטב"ם פגע סמוך למלון קלאב הוטל במרכז העיר. מד"א דיווח על פיזור נפגעים בלובי המלון ובמסעדת פאדיס. בכבאות והצלה דיווחו כי "בשטח נותר חומר נפץ כתוצאה מהנפילה" ונגרם נזק לרכב. לוחמי האש פועלים בזירה לסריקות ופינוי חומר הנפץ.

המשטרה קראה לתושבים ולמבקרי העיר להימנע מהגעה לזירה ולאפשר לכוחות הביטחון וההצלה לפעול. מפקד מרחב אילת, נצ”מ אלון כלפון, מקיים הערכת מצב בזירת האירוע. המשטרה הודיעה כי חבלנים פועלים לקביעה אם מדובר בשרידי מיירט או בנפילת כטב"ם, וקוראת לציבור שלא להתקרב לשרידים העלולים להכיל חומרי נפץ.

פרמדיק מד"א אייל דדון סיפר: "ברגע ששמענו את ההתראה על חדירת כטב"מ באילת נכנסו למרחב מוגן עפ"י הנחיות פיקוד העורף. כעבור מספר רגעים התקבלו דיווחים במוקד 101 של מד"א על פגיעה בסמוך למבנה וכוחות גדולים של מד"א שכללו אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ וכונני תגובה מהירה של מד"א הוזנקו למקום".

"במקום הייתה שריפה שכובתה ע"י לוחמי האש ואנחנו ביצענו סריקה במקום ופתחנו נקודת ריכוז נפגעים. הענקנו טיפול רפואי לכ-20 פצועים, בהם 2 קשה שסבלו מפגיעות רסיסים קשות בגפיים. כל הנפגעים פונו ע"י צוותים של מד"א לבית החולים כשהם בהכרה", אמר דדון.