כטב"ם ששוגר מתימן פגע בשדה התעופה רמון, 5 נפצעו קל

ארבעה כטב"מים שוגרו מתימן לעבר שטח ישראל. שניים הופלו, אחד התרסק והרביעי - פגע בנמל התעופה. עד ראייה: "הייתה בהלה גדולה ואף אחד לא ידע לאן לרוץ"

כטב"ם ששוגר מתימן ולא זוהה פגע היום (ראשון) במרחב של שדה התעופה רמון. כתוצאה מכך נפצעו באורח קל שמונה בני אדם ונזקים נגרמו למבנה הטרמינל.

תיעוד נוסף של הנזק משדה התעופה רמון



(שימוש לפי סעיף 27א) https://t.co/cc2wiS1vJC pic.twitter.com/YbLrX3xD4A — כאן חדשות (@kann_news) September 7, 2025

לאחר הפגיעה נסגר המרחב האווירי הדרומי מעל שדה התעופה והוא נפתח לאחר שעתיים. בסך הכול שוגרו לעבר ישראל מתימן ארבעה כטב"מים, שלושה מהם יורטו ואחד לא זוהה ונפל במרחב האווירי של שדה התעופה.

נהוראי עד ראייה לנפילת הכטב"ם סיפר: "באתי לשדה לקבל את הבאים לכנס נדל'ן באילת. בסביבות 14:10 שמעתי רעש כמו של אופנוע הולך ומתחזק ופתאום פיצוץ אדיר".

"חשבתי שזה בלון גז, רצתי החוצה וראיתי עשן שחור מהטרמינל. כמה מטרים של סטייה ולא הייתי כאן היום. מיד הכניסו אותנו למרחבים מוגנים ורק עכשיו שעתיים אחרי אישרו לצאת".

אבי אקירוב, תושב פתח תקווה, סיפר: "עמדתי פה ליד דלפק הביטחון ובמקרה הרמתי את הראש וראיתי כדור אש ואז פיצוץ אדיר וזכוכיות התנפצו. כולם התחילו לרוץ בפיצוץ. עפתי אחורה".

"הייתה פה בהלה גדולה ואף אחד לא ידע לאן לרוץ. נכנסו באיזה פינה. ניסתי לעזור לאנשים. היינו אמורים לחזור למרכז אחרי חופש. היה פה כאוס. נראה שזה תפס אותם לא מוכנים. נראה שאין פה נהלים מוסדרים. הוציאו את הטיסה שהייתה כבר על הקרקע".