"ראיתי כדור אש ואז פיצוץ אדיר"

כטב"ם ששוגר מתימן פגע בשדה התעופה רמון, 5 נפצעו קל

כטב"ם ששוגר מתימן פגע בשדה התעופה רמון, 5 נפצעו קל
ארבעה כטב"מים שוגרו מתימן לעבר שטח ישראל. שניים הופלו, אחד התרסק והרביעי - פגע בנמל התעופה. עד ראייה: "הייתה בהלה גדולה ואף אחד לא ידע לאן לרוץ"
מחבר כתבי כאן חדשות
  • כתבי כאן חדשות
Getting your Trinity Audio player ready...
פגיעה בנמל התעופה רמון
פגיעה בנמל התעופה רמון צילום: שימוש לפי סעיף 27 א'

כטב"ם ששוגר מתימן ולא זוהה פגע היום (ראשון) במרחב של שדה התעופה רמון. כתוצאה מכך נפצעו באורח קל שמונה בני אדם ונזקים נגרמו למבנה הטרמינל.

לאחר הפגיעה נסגר המרחב האווירי הדרומי מעל שדה התעופה והוא נפתח לאחר שעתיים. בסך הכול שוגרו לעבר ישראל מתימן ארבעה כטב"מים, שלושה מהם יורטו ואחד לא זוהה ונפל במרחב האווירי של שדה התעופה.

נהוראי עד ראייה לנפילת הכטב"ם סיפר: "באתי לשדה לקבל את הבאים לכנס נדל'ן באילת. בסביבות 14:10 שמעתי רעש כמו של אופנוע הולך ומתחזק ופתאום פיצוץ אדיר".

"חשבתי שזה בלון גז, רצתי החוצה וראיתי עשן שחור מהטרמינל. כמה מטרים של סטייה ולא הייתי כאן היום. מיד הכניסו אותנו למרחבים מוגנים ורק עכשיו שעתיים אחרי אישרו לצאת".

אבי אקירוב, תושב פתח תקווה, סיפר: "עמדתי פה ליד דלפק הביטחון ובמקרה הרמתי את הראש וראיתי כדור אש ואז פיצוץ אדיר וזכוכיות התנפצו. כולם התחילו לרוץ בפיצוץ. עפתי אחורה".

"הייתה פה בהלה גדולה ואף אחד לא ידע לאן לרוץ. נכנסו באיזה פינה. ניסתי לעזור לאנשים. היינו אמורים לחזור למרכז אחרי חופש. היה פה כאוס. נראה שזה תפס אותם לא מוכנים. נראה שאין פה נהלים מוסדרים. הוציאו את הטיסה שהייתה כבר על הקרקע".

עוד בנושא

מחבלי חמאס ביום השחרור של אוהד בן עמי, אלי שרעבי ואור לוי

דרך מתווך ישראלי: ארה"ב העבירה לחמאס עקרונות להסכם כולל

--

הערכה: שר ההגנה והרמטכ"ל של החות'ים נפגעו בתקיפה בתימן

תגיות |
בחירת העורכת
  • המסעדה הגדולה
    הסדרה הנוסטלגית שחיברה בין יהודים וערבים חוזרת
  • מחווה
    "כמו לראות את הדבר האמיתי": סוד ההצלחה של להקות המחווה
  • אליצ'ה דיאס
    ידי זהב: האמנית שמזהיבה חפצי קודש עתיקים
  • ירח דם מעל מקדש הפרתנון באתונה, יוון
    רק פעמיים בשנה: "ירח דם" יאיר את שמי ישראל הערב
  • "הכי בלונדינית שהייתה": התספורת החדשה של קייט מידלטון מסעירה את בריטניה
    למה הבלונד של קייט מידלטון מסעיר את בריטניה?

אולי יעניין אותך