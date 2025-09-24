משט "סומוד": האזרח הספרדי שמקושר לחמאס ו"המסר" לגרטה

בישראל נערכים להגעת עשרות כלי שיט לעזה בשבוע הבא. גורם ביטחוני הבהיר: "לא נאפשר לפעילים לשבור את המצור הימי על רצועת עזה. לוחמי שייטת 13 וחיל הים נערכים להשתלטות"
משט "סומוד" לרצועת עזה
בישראל נערכים להגעת עשרות כלי שיט בשבוע הבא לאזור רצועת עזה, במסגרת משט "סומוד". במהדורת כאן חדשות פורסם היום (רביעי) כי גורמי ביטחון בישראל אומרים שאחד הפעילים במשט הוא סייף אבו-קישק, אזרח ספרדי שמקושר ישירות לחמאס, וכי מטרת המשט היא פרובוקציה.

גורם ביטחוני הבהיר לכאן חדשות: "לא נאפשר לפעילים לשבור את המצור הימי על רצועת עזה. לוחמי שייטת 13 וחיל הים נערכים להשתלט על כלי השייט במידה ויתקרבו לרצועת עזה". במשרד החוץ הוסיפו כי במידה ומשתתפי המשט מתכוונים להעביר לעזה סיוע, שיעשו זאת דרך נמל אשקלון.

אמש טענו הפעילים במשט כי כלי טייס בלתי מזוהים הטילו עליהם מהאוויר פצצות הלם בלב ים, במטרה להפחיד אותם ובהמשך השתלטו על רשת הקשר שלהם והשמיעו בהם שירים של להקת אבבא השוודית. בישראל סירבו להתייחס לדיווחים הללו.

משט "סומוד" יצא מוקדם יותר השבוע מברצלונה, כשעליו עשרות פעילים פרו פלסטינים - וביניהם פעילת האקלים השוודית גרטה תונברג - במטרה "לשבור את המצור הימי על רצועת עזה". כלי השיט נמצאים כרגע באזור כריתים. שני המשטים הקודמים, "מדלין" ו"חנדלה", הסתיימו בהשתלטות של לוחמי שייטת 13 על הספינות. 

תגיות |
