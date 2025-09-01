20 כלי שיט עמוסים בסיוע הומניטרי כבר יצאו לכיוון הרצועה אך כבר כעבור כמה שעות נאלצו לשנות תוכניות בשל מזג האוויר. איום חדש באיטליה: אם הפלוטילה תיחסם - ייעצרו כל המשלוחים הימיים לישראל

בגלל מזג האוויר: המשט של גרטה תונברג לעזה חזר לברצלונה

המשט שיצא לעזה ביום ראשון אחר הצהריים נאלץ לחזור לנמל ברצלונה עקב מזג אוויר גרוע כמה שעות לאחר מכן, כך נודע ל-RAC1. בין הסירות שנאלצו לחזור היו אלו של עדה קולאו והפעילה גרטה תונברג, כמו גם זו של חבר המועצה מברצלונה ג'ורדי קורונאס.

המשט העולמי למען עזה, שהורכב מכ-20 כלי שיט עמוסים בסיוע הומניטרי, טונות של מזון ותרופות, יצא לדרך בסביבות השעה 16:00, ולאחר מספר שעות שייט בלבד בים התיכון, הם החליטו לחזור על עקבותיהם עקב תנאי מזג האוויר.

משתתפים אחרים במשט יצאו לכיוון עזה מנמל גנואה באיטליה. כאשר עובדי הנמל הזהירו כי אם התקשורת עם המשט תאבד, עובדי הנמל יחסמו מיד את כל המשלוחים לישראל. הספינות מגנואה אמורות להצטרף למשט שיצא מברצלונה ובינתיים שב לנמל.

בנאום שנשא בעצרת ברציפי גנואה, אחד הנמלים הגדולים באירופה, אמר עובד נמל המייצג את איגוד התחבורה של ארה"ב כי אם התקשורת עם המשט תאבד "אפילו ל-20 דקות בלבד", עובדי הנמל יחסמו מיד את כל המשלוחים לישראל, ללא קשר לתוכנם.

"בסביבות אמצע ספטמבר, הסירות הללו יגיעו לחוף עזה. אם נאבד קשר עם הסירות שלנו, עם חברינו, אפילו ל-20 דקות בלבד, נסגור את כל אירופה", אמר עובד הנמל, שסרטון שלו הופץ באופן נרחב באינטרנט ובתקשורת האיטלקית אך לא זוהה בשמו.

"מהאזור הזה יוצאות 13 עד 14,000 מכולות מדי שנה לישראל, אפילו מסמר אחד לא יעזוב", הוסיף.