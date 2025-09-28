דיווח: שב"כ ניסה לגייס חמולות מהעיר עזה ללחימה בחמאס, אך הן סירבו ובתיהן הותקפו

לפי דיווח בעיתון הסעודי א-שרק אל-אווסט, אנשי שב"כ ניסו לגייס ללא הצלחה בכירים בשתי חמולות בעיר עזה. עוד נכתב בדיווח כי ישראל תקפה את בתיהן של החמולות לאחר סירובן לשתף פעולה

אנשי שב"כ ניסו ללא הצלחה לגייס נכבדים מחמולות בכר ודור'מוש מהעיר עזה לטובת המאמץ הישראלי לחלק את עזה לכמה חלקים שנשלטים בידי שבטים חמולות או קבוצות חמושות. לפי הדיווח, בתיהם של החמולות הותקפו לאחר שהן סירבו לשתף פעולה. כך פורסם הלילה (שבת) בעיתון א-שרק אל-אווסט בבעלות סעודית, לפי גורמי ביטחון ומקורות בשטח בעיר עזה.

לפי הדיווח, לאותן חמולות הוצעה תמיכה ישראלית בתמורה ללחימה נגד חמאס, בנוסף למסירת מידע ביטחוני בחינם לישראל וסיוע ביישום מטרותיה המדיניות. במה שאמור היה למנוע את נסיגת הכוחות הישראליים בהמשך ואת מניעת הקמתה של ממשלה פלסטינית עתידית לניהול הרצועה.

לפי אותם גורמים, אחרי שאותן חמולות סירבו לשתף פעולה עם השב"כ, ישראל ביצעה שורה של תקיפות לעבר בתים מאוכלסים ומפונים של בני אותן חמולות ושבטים. נטען בין השאר כי 30 מאנשי חמולות דורמוש נהרגו בתקיפה ישראלית בשכונת סברה בדרום העיר עזה, וכי 20 מבני החמולה עדיין לכודים תחת ההריסות. בנוסף נטען כי לפנות בוקר ישראל הפציצה בית ששייך לחמולת בכר בדרום מחנה הפליטים א-שאטי בעיר עזה, מה שהוביל לשישה הרוגים ו-11 פצועים בשורות בני החמולה.

ישראל ניסתה בעבר לפעול לחיזוק גורמים ברצועת עזה, כולל האפשרות לחימושן, אך המהלכים לא צלחו מכיוון שחמאס התנקש בחייהם של הגורמים. גורם ישראלי הגדיר אז את המהלך "קומבינה של שב"כ".

גם במהלך חודשי המלחמה הראשונים דנו בישראל באפשרות לחמש חמולות עזתיות במסגרת התוכנית להקמת "בועות הומניטריות" בעזה, כמעין חלופה שלטונית לחמאס שקידם שר הביטחון דאז יואב גלנט. בחודש יוני 24', דיווח הטלגרף הבריטי מפי מקור מודיעיני ישראלי יודע דבר כי נעשה ניסיון ישראלי לפני לעודד את חמולת דורמוש ליטול את ההנהגה מחמאס. אך ארגון הטרור נכנס למתחם החמולה, ערף את ראשו של מנהיגה, ולמחרת כל החמולות הכריזו יחד על תמיכה בארגון הטרור.