האלוף היוצא בנאום חריף: "מושג האחריות בצבא נרמס וחולל"

מפקד פיקוד העומק, אלוף נמרוד אלוני, נשא נאום לרגל סיום תפקידו ובו מתח ביקורת על התנהלות הצבא, בנוכחות הרמטכ"ל: "אני משתחרר מצבא שמושג האחריות בו נרמס וחולל, ושאיבד את ביטחונו לשים את כישלונותיו על השולחן"

מפקד פיקוד העומק היוצא, אלוף נמרוד אלוני, נשא היום (שני) בטקס הפרישה שלו מצה"ל, נאום נוקב ובתוכו ביקורת על צה"ל והרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר.

"אני משתחרר מצבא שמושג האחריות בו נרמס וחולל, ושאיבד את ביטחונו לשים את כישלונותיו על השולחן", האשים על הבמה כשמולו הרמטכ"ל זמיר ומפקד פיקןד העומק הנכנס, אלוף דן גולדפוס.

אלוני, שבתפקידו הקודם היה מפקד אוגדת עזה, התייחס לימים שקדמו למחדל 7 באוקטובר ואמר: "לפני שנתיים ניסינו להכיל את אויבינו מדרום ומצפון מתוך מחשבה שהזמן יעשה לנו טוב, לכלכלה ולצמיחה, ונוכל לשמר מצב קיים לאורך זמן. טעינו, כולנו".

"אני משתחרר מצבא שמבין שטעה באירוע גלדיולה, באוהל בהר דב, בהתעצמות חמאס או שנתיים של ירי ג'יהאד פלסטיני בתקופת בהא אלעטא. שימרו על שבועתנו: לעולם לא עוד ניר עוז, לעולם לא עוד טבח נובה".

בנוסף, מנה את כשלונותיו האישיים: "בחשבון הנפש שלי, אשא עימי את כישלוני למנוע את רצח משפחת פוגל ואת החלטתי לנסוע למפקדת פיקוד הדרום בצהרי 7 באוקטובר לבקשת מפקד הפיקוד, במקום לנסוע לקיבוצי העוטף".