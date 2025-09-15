הרמטכ"ל לדרמר בדיון ביטחוני: למה אתה פה במקום להביא עסקה?

רא"ל זמיר אמר את הדברים בהתייעצות ביטחונית שנערכה טרם החל כיבוש העיר עזה. השר דרמר השיב לו: "אתה לא מבין בדיפלומטיה". הרמטכ"ל שב והזהיר את נתניהו והדרג המדיני מפני סכנה לחטופים עקב הכניסה הקרקעית לעזה. נתניהו קבע כי: "הערכות מראות שהתמרון בעזה יגביר את הלחץ על חמאס ויביא להכרעת המערכה"

הרמטכ"ל לדרמר בדיון: למה אתה פה במקום להביא עסקה?

בהתייעצות ביטחונית שנערכה לפני שהחל כיבוש העיר עזה, אמר הרמטכ"ל אייל זמיר בחריפות לראש הממשלה בנימין נתניהו: "תמצו את המגעים לעסקה. אני לא מבין למה ראש המוסד והשר דרמר פה. לכו תביאו עסקה", כך פורסם הערב (שני) במהדורת הערב של כאן חדשות. השר רון דרמר השיב לו "אתה לא מבין בדיפלומטיה".

| @roysharon11 עם הציטוטים מהדיון#מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/BNM34wJA7T — כאן חדשות (@kann_news) September 15, 2025

הרמטכ"ל אמר לנתניהו ולדרג המדיני: "הסכנה לחטופים תגבר במהלך התמרון. ננסה לצמצם אותה. צריך לפעול לקדם עסקה חדשה". נתניהו השיב: "רוב ההערכות מראות שהתמרון בעזה יגביר את הלחץ על חמאס ויביא להכרעת המערכה". הרמטכ"ל חזר על עצמו ואמר: "הסכנה לחטופים תגבר במהלך התמרון".

זו לא הפעם הראשונה בה ראשי מערכת הביטחון הביעו חשש מפגיעה של חטופים כתוצאה מכיבוש העיר עזה. ביום שישי האחרון פורסם כי ראשי מערכת הביטחון הזהירו את הדרג המדיני שמבצע מרכבות גדעון ב' "יביא בהכרח להרג של חטופים ושליטה על מאות אלפי אזרחים".

על פי הפרסום, בדיון שהתקיים לקראת אישור התוכנית, אמרו כל ראשי מערכת הביטחון שהפעולה תתארך מעבר למה שהדרג המדיני מתכנן ותימשך חודשים רבים, שבמהלכם ימותו חטופים ולא בהכרח יושגו מטרות המבצע.