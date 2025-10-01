ארבעה לוחמי נח"ל נשלחו לכלא אחרי שסירבו לנסוע על האמר לא ממוגן באזור מסוכן בעזה: "יריקה בפנים"

ארבעה לוחמי נח"ל נשלחו אתמול לעשרה ימי כלא לאחר שסירבו לנסוע באזור שצה"ל לא השתלט עליו לחלוטין באור יום, בהאמר לא ממוגן, כך נודע היום (שלישי) ל"כאן חדשות". עוד נודע כי מטרת המשימה הייתה הכנסת עובדים שייקחו כלים הנדסיים. החיילים ביקשו לעשות את זה כמה שעות מוקדם יותר, בחשיכה, כמו משימות רבות שביצעו, אבל סורבו.

אחד הלוחמים אמר ל"כאן חדשות": "אנחנו הכוח האחרון בעיר עזה, אחרינו אין כוחות, ביקשו מאיתנו לנסוע בציר מאוד מסוכן מוקף בניינים שצה"ל לא הרס עדיין. משימות כאלה עושים או בטנק או רכב ממוגן או בלילה. עשינו אין-ספור משימות כאלה בחשיכה, אף פעם לא באור יום. זה ציר שיש עליו הרבה ברזלים ויצא לנו לעצור עליו גם כשנוסעים בלילה. באור יום אנחנו כמו ברווזים במטווח. בקלות אפשר ירי צלף או ירי RPG ביקשנו לעשות את זה כמה שעות קודם, בחושך".

"זה איום ממשי לחיים שלנו. זה דברים שכבר קרו, צה"ל היה צריך כבר ללמוד. זה בדיוק כמו שישלחו לוחמים להשתלט על בית בלי ווסטים. אם זה היה לחלץ פצועים או משימה מבצעית אנחנו הראשונים שקופצים, לא אכפת לי גם להיהרג אם אני מציל חברים שלי. מרגישים שירקו לנו בפנים. לפני שבוע לא אישרו לפנות משם באור יום חייל שנפצע קל מכלב שנשך אותו בגלל הסכנה. הציגו אותנו בתור סרבנים וחצופים, נשלחנו לכלא בתור הזדמנות ללמוד את הלקח. המחלקה הזו מתמרנת מהיום שחטיבת הנח"ל נכנסה לרצועה ובחיים לא סרבה פקודה", הוסיף החייל.



אימו של אחד הלוחמים, שמייצגת את ארבעת האמהות, הוסיפה: "ירקו לילדים שלנו בפנים. חלקם מבתים לא פשוטים ונלחמו כדי להתגייס ולהיות בעזה. הם איבדו חבר לגדוד לא מזמן מצלף. לנסוע בכלי לא ממוגן באור יום?! לא למדו כלום מהאטימות של משבעה באוקטובר? הם כולם רצו לחזור, אבל שברו להם את הלב, ריסקו אותם. מה שלא ריסקו אותם עד עכשיו – עשו את זה במשפט".

המג"ד מסר בתגובה להורי הלוחמים: "זה אירוע חמור של סירוב פקודה למשימה מבצעית. אני מפקד הגדוד, מקבל החלטות על חיי אדם כל דקה, שיקול הדעת הוא לי לגבי הסיכון של לוחמיי אל מול ערכיות המשימה. נחצה פה קו אדום, של סירוב לבצע משימה לגיטימית ביותר (זה שיקול שלי לקבוע). כל דבר כזה פוגע במרקם של ערבות הדדית בין הלוחמים בגדוד, ברוח הלחימה, ופוגע בשאר הלוחמים שמסכנים את עצמם גם הם כדי לעמוד במשימה. הקו הדק של לוחם לערער על החלטת המגד לביצוע או אי ביצוע משימה הוא מה שיפורר את המסגרת כולה, ירסק את האמון בין מפקדים לחיילים ובין החיילים לעצמם. ויפגע בגדוד כולו. מי שסומך עלי להוביל את הגדוד הזה כבר יותר מחצי שנה במלחמה, יסמוך על שיקול דעתי אל מול חשיבות המשימות. ולא אכנס כאן לחשיבות המשימה".

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "צה"ל ממשיך לפעול ברצועת עזה בכדי לעמוד במטרות המלחמה. באירוע המדובר, ארבעה לוחמים סירבו פקודה לבצע משימה מבצעית והכרחית, המתבצעת כחלק מניהול סיכונים סדור בלחימה. בעקבות זאת נשפטו הלוחמים ונגזרו עליהם עשרה ימי מחבוש. טרם היציאה למשימה התקיים אישור תוכניות מסודר, במסגרתו נקבע כי המשימה תתבצע לאור נחיצותה ולמען המשך הרציפות התפקודית של הכוחות בלחימה. המשימה יועדה להתבצע בציר מאובטח שבו נעים הכוחות בצורה שוטפת ומתואמת. צה"ל רואה בחומרה סירוב פקודה מכל סוג, ונערך שיח עם הלוחמים במסגרתו הודגשה חשיבות המשימה ותרומתה למאמץ המבצעי".