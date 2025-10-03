חמאס ארגן מתקפה נגד חמולה שמתנגדות לו: "צה"ל סייע וחיסל 22 מחבלים"

מחבלי חמאס הסתתרו בבית החולים נאסר בח'אן יונס ובמסגד באזור ותכננו מתקפה נגד בני משפחת אל-מג'אידה, שמתגוררת בעיר. המחבלים ירו לעבר בני המשפחה, המתנגדים לארגון הטרור, טילי RPG ומטענים, ובאזור התפתחו חילופי אש.

בשיחה מיוחדת עם היום (שישי) כאן חדשות, חוסאם אל-אסטל, מפקד הארגון המתנגד לחמאס, שפועל באזור ח'אן יונס - טען שצה"ל סייע בחיסול המחבלים על ידי תקיפה מהאוויר וחיסל 22 מחבלים לפחות.

הרקע לניסיון של חמאס לפגוע בבני אותה משפחה הוא נקמה: חמאס ניסה לפגוע במשפחה, שכן כמה מבני אותה משפחתה הכו בעבר פעיל חמאס שהיה פעיל ביחידת "סהם" - היחידה של חמאס שאחראית לתפיסת משת"פים שפועלים עם ישראל.