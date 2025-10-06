1,152 חללים, אלפים שנוספו למשפחת השכול, ומאות יתומים: משרד הביטחון עם המספרים הקשים

במלאת שנתיים למלחמה, משרד הביטחון פרסם הבוקר (שני) כי מניין הנופלים במלחמת חרבות ברזל עומד על כ-1,152 חללים. 487 מהם (כ-42%) נפלו כשהיו מתחת לגיל 21, בעוד 141 נפלו כשהיו מעל לגיל 40.

יותר מ-6,500 בני משפחה נוספו למשפחת השכול, בהם כ-1,973 הורים שכולים, 351 אלמנות, 885 יתומים ו-3,481 אחים ואחיות שכולים.

מלחמת חרבות ברזל הפכה 987 ילדים ליתומים

עמותת חמניות - שמלווה ותומכת ביתומי המלחמה והמדינה בכלל - פרסמה כי לפי מעקב מחלקת המחקר שלה, 987 ילדים וילדות הפכו ליתומים מאחד מהוריהם או שניהם. 686 יתומים כתוצאה מנפילת הוריהם ממערכת הביטחון, 301 יתומים בעקבות פעולות איבה. 39 ילדים איבדו את אביהם לפני שנולדו. 173 מתוך יתומי המלחמה התווספו למעגל השכול הביטחוני בשנה האחרונה, שהצטרפו לכ-35,000 יתומים בישראל בסך הכול.

"בימים גורליים שלפני עסקת החטופים וסיום המלחמה, לכולנו יש תקווה אחת, לשובם של כל החטופים לביתם בשלום", מסרה הבוקר הדר קס, מייסדת ומנכ"לית עמותת חמניות. "לצד התקווה הזאת, אני פוגשת במרכזים שלנו ילדים שאיבדו את היקר להם מכל והכאב שלהם הוא בל יתואר. אסור לנו לשכוח את מאות הילדים היתומים האלו שחיים כאן בינינו וצרכים אותנו. הדאגה להם בהווה והבטחת העתיד שלהם היא פעם אחת-אחריות לאומית של ממשלת ישראל ופעם שנייה- אחריות חברתית של כולנו, מדובר לא רק במספרים קשים אלא בילדים שלמרות הכל כל החיים עוד לפניהם ואנחנו כאן כדי להפנות זרקור גם בתקופה הקשה הזו למחויבות המוסרית של כולנו- חברה ומדינה כלפי היתומים, לא רק לספור אותם כמותית, אלא באמת לראות אותם, כדי שאף יתום לא ייפול בין הכסאות, לעמוד על מיצוי זכויותיהם ועל איכות חייהם".