ממשל טראמפ התערב – וישראל הפסיקה לתקוף: המבצע לחילוץ אם החייל האמריקני מעזה

אחלאם פירנאווה, שבנה משרת בצי, הצליחה לצאת מהרצועה בחודש שעבר, כך דווח הבוקר (רביעי) ב"וושינגטון פוסט". באמצעות סיוע של ארגון הפועל לחילוץ קרובי משפחה של אמריקנים מהרצועה, אישים בממשל האמריקני, תיאום מול ישראל וירדן, וגם מעקב אחר תנועותיה כדי שתחולץ בשלום ללא פגע על ידי כוחות צה"ל.

בסך הכל נמשך מבצע החילוץ של אחלאם במשך 19 שעות, וכלל הפסקה מתואמת של תקיפות צבאיות ישראליות כדי להגן על תנועותיה של האישה. כעת היא שוהה בירדן וממתינה לאישור ויזה, שיאפשר לה להגיע לארה"ב. המבצע יוצא הדופן התרחש כאשר ממשל טראמפ ספג אש על "עצימת עין מסבלם של הפלסטינים בעזה" - אפילו, במקרים מסוימים, כאשר הם אזרחי ארה"ב.

עבור אחלאם פירוואנה, בת 59, הבריחה למקום מבטחים דרשה תשלום של 10 אלף דולר לכיסוי עלויות התחבורה, תוכנה מתוחכמת לניטור תנועותיה על רקע התקיפה המתמשכת של הצבא הישראלי, ומעורבות ישירה של בכירים אמריקאים שסייעו להבטיח הסכמים עם ממשלות ירדן וישראל כדי להקל על יציאתה של האישה מעזה.

בנה של פירוואנה, קצין חיל הים יוניס פירוואנה, בן 32, הצטרף לצבא בשנת 2023 בחיפוש אחר נתיב לאזרחות אמריקאית. לאחר תחילת המלחמה בעזה באותו אוקטובר, אמו וששת אחיו עמדו בפני סכנה ומחסור הולכים וגדלים, כך הוא אמר בריאיון. בשנת 2024, בית המשפחה בן שבע הקומות נהרס בהפצצה.

פינוי אזרחי ארה"ב מעזה היה נושא שנוי במחלוקת מאז תחילת המלחמה ב-7 באוקטובר. פלסטינים אמריקנים ומשפחותיהם התלוננו מאז כי ארצות הברית לא עושה מספיק כדי להבטיח את יציאתם הבטוחה של אזרחי ארה"ב מעזה, וחלקם תבעו את ממשל ביידן בדצמבר.

מריה קארי, עורכת דין המייצגת חלק מאותן משפחות אך לא הייתה מעורבת בפינוי של אחלם פירוואנה, אמרה שהמצב החמיר תחת הנשיא דונלד טראמפ. באוגוסט, הודיעה משרד החוץ כי יפסיק את מתן אשרות הביקור לאנשים מעזה. ההחלטה התקבלה ימים לאחר שפעילת הימין הקיצוני לורה לומר הגיבה לסרטון של ילדים פלסטינים ומטפליהם המגיעים לשדה תעופה בסן פרנסיסקו וכינתה את התוכנית כ"איום ביטחון לאומי". ללומר יש השפעה עצומה על הנשיא, למרות שאין לה תפקיד רשמי בממשל, כך לפי הדיווח בוושינגטון פוסט.