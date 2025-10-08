חיל הים השתלט על משט פרו-פלסטיני נוסף בדרכו לעזה

לטענת פעילי המשט ברשת X, שלושה כלי שיט של חיל הים השתלטו על ספינות של משט "קואליציית החירות". ממשרד החוץ נמסר: נבלם ניסיון נוסף לפרוץ את המצור הימי

חשבונות X פרו-פלסטיניים דיווחו הבוקר (רביעי) כי חיל הים השתלט על ספינות של משט "קואליציית החירות", שנועדו לסייע לפלסטינים ברצועת עזה.

דיווח: חיל הים השתלט על ספינות משט "קואליציית החירות" שעשה את דרכו לעזה | תיעוד@itamargalit pic.twitter.com/jBi192eNbU — כאן חדשות (@kann_news) October 8, 2025

אותה השתלטות נעשתה לטענת הפעילים במרחק של 120 מייל ימי מרצועת עזה, במים בין-לאומיים לטענתם, והכוחות הישראלים נמצאים בלפחות שלושה כלי שייט. כמו כן, נטען שבחלק מהמקרים התרחשו התנתקויות של השידורים החיים משם.

משרד החוץ פרסם תגובתו לאירוע: "ניסיון נוסף וחסר תועלת לפרוץ את המצור הימי ולהיכנס לאזור לחימה - הסתיים בלא כלום. כלי השיט והנוסעים הועברו לנמל ישראלי. כל הנוסעים בריאים ושלמים. הנוסעים צפויים להיות מגורשים באופן מיידי".

במהלך יום הכיפורים, צה"ל סיים להשתלט על הספינות במשט "סומוד" לעזה. משתתפי המשט נעצרו ונלקחו לנמל אשדוד לחקירה ובהמשך - גורשו לארצות מוצאם.

בתוך 12 שעות, חיל הים השתלט על 41 כלי שייט שעליהם היו יותר מ-400 פעילים. זאת, בפעילות של מאות לוחמים מחיל הים מיחידות שונות - אירוע שבחיל הים הגדירו "חסר תקדים". בשעה הראשונה לוחמי שייטת 13 השתלטו על שש הספינות המובילות במקביל: סירוס, אלמה, ספקטרה, הוגה, אדרה ודיר יאסין.

על סיפון ה"אלמה" הייתה הפעילה הפרו-פלסטינית גרטה טונברג, שתיעוד מעצרה פורסם בחשבון ה-X של משרד החוץ לצד טקסט באנגלית בו נכתב: "כמה מספינות משט 'חמאס-סומוד' נעצרו בבטחה. גרטה וחברים שלה בטוחים ובריאים". זאת למרות שבהמשך, ניסתה טונברג לטעון להתעללות מצד הישראלים עם הגיעה ארצה.

אלא שבמקביל להשתלטות, דווח יציאת כלי שייט נוספים מטורקיה לכיוון רצועת עזה. מארגני המשט מכנים את כלי השייט הנוספים ה"גל השני" של משט "סומוד העולמי" בדרך "לשבור את המצור הימי על עזה".