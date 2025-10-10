ישראל תאפשר לטורקיה להכניס לסיוע הומניטרי לעזה

הסעיף ההומניטרי בהסכם שנחתם דומה ברובו להסכם הפסקת האש שנחתם בינואר 2025: הכנסה יומית של 600 משאיות סיוע הומניטרי על ידי האו״ם, הסקטור הפרטי והמדינות התורמות

מחבר איתי בלומנטל

כחלק מההסכם עם חמאס ישראל תאפשר לטורקיה להכניס סיוע הומניטרי לרצועת עזה. כך פורסם היום (שישי) בכאן חדשות. הסעיף ההומניטרי בהסכם שנחתם דומה ברובו להסכם הפסקת האש שנחתם בינואר 2025.

עיקרי הסעיף ההומניטרי:

הכנסה יומית של 600 משאיות סיוע הומניטרי על ידי האו״ם, הארגונים הבינלאומיים המאושרים, הסקטור הפרטי והמדינות התורמות. ⁠המשאיות יכללו בעיקרן מזון, ציוד רפואי, ציוד למחסות, וכן דלק לתפעול מערכים חיוניים וגז לבישול- שיעברו בידוק ישראלי ⁠תתאפשר הכנסה של ציוד חיוני נדרש לטובת תיקון תשתיות חיוניות כדוגמת קווי מים, ביוב ומאפיות. ⁠תתאפשר תנועה חופשית של משאיות סיוע בין הצפון לדרום דרך ציר אלראשיד ודרך רחוב סאלח אדין. ⁠תתאפשר יציאת תושבים דרך מעבר רפיח בתיאום מול מצרים, לאחר אישור ביטחוני על ידי ישראל ובפיקוח של משלחת האיחוד האירופי בדומה למנגנון של ינואר 2025 ⁠לראשונה תתאפשר גם חזרה של תושבים עזתים בחזרה לרצועת עזה, דרך מעבר רפיח, לאחר אישור ישראלי ובכפוף למנגנון פרטני שיסוכם בהמשך עם הצד המצרי

על פי ההסכם מעבר רפיח יפתח למעבר פלסטינים, לא תתאפשר העברת סחורות דרך המעבר לרצועת עזה.