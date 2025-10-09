חשיפה: מסמך ההסכמות בין ישראל לחמאס תחת הכותרת "סיום כולל למלחמת עזה"

חשיפה: מסמך ההסכמות בין ישראל לחמאס
המסמך, שכולל גם את חתימת המתווכות, מגלה בין היתר שבתוך 72 שעות על חמאס למסור גם את כל המידע שברשותו על החללים למנגנון שיוקם. שחרור החטופים, כך נקבע, ייעשה ללא טקסים או סיקור תקשורתי
מחבר גילי כהן
Getting your Trinity Audio player ready...
השיחות בשארם א-שייח': בנימין נתניהו, דונלד טראמפ וח'ליל אל-חיה
השיחות בשארם א-שייח': בנימין נתניהו, דונלד טראמפ וח'ליל אל-חיה צילום: Jacquelyn Martin, Evan Vucci, Denes Erdos / AP ומשה שי/פלאש 90

מסמך ההסכמות בין ישראל לחמאס תחת הכותרת "סיום כולל למלחמת עזה" - נחשף הערב (חמישי) בכאן חדשות. המסמך כולל גם את חתימת המתווכות.

מסמך ההסכמות בין ישראל לחמאס שנחשף בכאן חדשות

המסמך מגלה שבתוך 72 שעות, על חמאס למסור גם את כל המידע שברשותו על החללים למנגנון שיוקם - במעורבות קטר, מצרים, טורקיה - וגם הצלב האדום.

שחרור החטופים, כך נקבע, ייעשה ללא טקסים או סיקור תקשורתי. צוות משימה של ארצות הברית, קטר, מצרים, טורקיה וכל מדינה שתוסכם על ידי שני הצדדים יוקם כדי ליישם את המתווה.

גורם פלסטיני המעורה בפרטי המשא ומתן אמר מוקדם יותר היום לכאן חדשות כי החזרת כל החטופים החללים עלולה לקחת חודשים ארוכים. גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הערב כי את חלק מהחטופים החללים יהיה קשה יותר למצוא ולהשיב.

עוד דווח היום כי חמאס אמר למתווכות ולישראל כי יש כמה חטופים-חללים שהוא לא יודע היכן הם נמצאים, ועל כן הוחלט שאיתורם ושחרורם ייעשה באמצעות מנגנון ישראלי-פלסטיני-מצרי-קטרי-טורקי. בישראל מדגישים כי שחרור כל החטופים החללים הוא חלק חיוני בהסכם. עם זאת, אין התחייבות ברורה לגבי החללים שייקח זמן לאתרם, למעט האמירה הכללית של שחרור כלל החטופים.

עוד בנושא

בכירי חמאס עם מפת הנסיגה של צה

"די זה די": הלחץ שהפעילו המתווכות על חמאס מאחורי הקלעים

כיכר החטופים בתל אביב, אוקטובר 2025

ההסכם שנחתם לא מבטיח את התנאים להשבת כל החטופים החללים

תגיות |
בחירת העורכת
  • עומר אדם, גל גדות, שלמה ארצי
    "יש תקווה לאור גדול": בעולם התרבות מגיבים על העסקה
  • "במקום לאכול לצורך - אוכלים לכיף": מהפכת האוכל של אינסטגרם | חיים בפילטר
    זוכרים איך אכלנו פעם? מהפכת האוכל של אינסטגרם
  • "הקפצנו את הרבש"צ": המתיחה בטיקטוק שמלחיצה הורים בישראל
    "הקפצנו את הרבש"ץ": המתיחה בטיקטוק שיצאה משליטה
  • עטיפת אלבום הבכורה של יובל רפאל
    22:22: יובל רפאל מכריזה על אלבום בכורה
  • ערבים לזה | הייבי בוזו
    אשת התקשורת הסורית שעומדת לצד ישראל | ערבים לזה

אולי יעניין אותך