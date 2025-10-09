חשיפה: מסמך ההסכמות בין ישראל לחמאס תחת הכותרת "סיום כולל למלחמת עזה"

המסמך, שכולל גם את חתימת המתווכות, מגלה בין היתר שבתוך 72 שעות על חמאס למסור גם את כל המידע שברשותו על החללים למנגנון שיוקם. שחרור החטופים, כך נקבע, ייעשה ללא טקסים או סיקור תקשורתי

מסמך ההסכמות בין ישראל לחמאס תחת הכותרת "סיום כולל למלחמת עזה" - נחשף הערב (חמישי) בכאן חדשות. המסמך כולל גם את חתימת המתווכות.

מסמך ההסכמות בין ישראל לחמאס שנחשף בכאן חדשות

המסמך מגלה שבתוך 72 שעות, על חמאס למסור גם את כל המידע שברשותו על החללים למנגנון שיוקם - במעורבות קטר, מצרים, טורקיה - וגם הצלב האדום.

שחרור החטופים, כך נקבע, ייעשה ללא טקסים או סיקור תקשורתי. צוות משימה של ארצות הברית, קטר, מצרים, טורקיה וכל מדינה שתוסכם על ידי שני הצדדים יוקם כדי ליישם את המתווה.

גורם פלסטיני המעורה בפרטי המשא ומתן אמר מוקדם יותר היום לכאן חדשות כי החזרת כל החטופים החללים עלולה לקחת חודשים ארוכים. גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הערב כי את חלק מהחטופים החללים יהיה קשה יותר למצוא ולהשיב.

עוד דווח היום כי חמאס אמר למתווכות ולישראל כי יש כמה חטופים-חללים שהוא לא יודע היכן הם נמצאים, ועל כן הוחלט שאיתורם ושחרורם ייעשה באמצעות מנגנון ישראלי-פלסטיני-מצרי-קטרי-טורקי. בישראל מדגישים כי שחרור כל החטופים החללים הוא חלק חיוני בהסכם. עם זאת, אין התחייבות ברורה לגבי החללים שייקח זמן לאתרם, למעט האמירה הכללית של שחרור כלל החטופים.