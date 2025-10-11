בישראל ממשיכים להיערך לקליטת החטופים, שצפויים להשתחרר עד ליום שני בבוקר. צוותים מיחידה מיוחדת בצה"ל נמצאים בכוננות בעזה למקרה שהם ישוחררו לפני המועד המתוכנן, היערכות גם לשחרור במספר פעימות וממוקדים שונים | שחרור החטופים - שלב אחר שלב

בישראל ממשיכים להיערך לשחרור החטופים במסגרת תוכנית טראמפ לסוף המלחמה, והערב (שבת) פורסמו במהדורה המרכזית פרטים חדשים מהאופן בו ייראה תהליך השחרור.

צה"ל העמיד צוותים מיחידה מיוחדת בכוננות מיידית ברצועת עזה, למקרה שחמאס יקדים את שחרור החטופים, על אף שכרגע מעריכים בישראל כי החטופים ישוחררו ביום שני בבוקר.

בדומה לשחרורים הקודמים, נציגי הצלב האדום יחברו למחבלי חמאס בתוך הרצועה, שם יקבלו את החטופים החיים - הפעם ללא טקסים וללא עיכובים. משם יועברו החטופים לידי הכוח מיוחד של צה"ל - שיעביר אותם למתקן הקליטה הראשוני ברעים.

השחרור אמור להיעשות בפעימה אחת, אך בצה"ל נערכים לאפשרות שיתבצע בפעימות ומכמה מוקדים. במידה ויהיו חטופים שמצבם ידרוש טיפול דחוף, הם יוטסו במסוקים מתוך עזה ישירות לבתי החולים בישראל, ולא יגיעו למתקן הקליטה. למתקן הקליטה הראשוני יגיעו גם בני המשפחות, שם הם יפגשו לראשונה אחרי שנתיים, יעברו בדיקה ראשונית, ומשם יוטסו לבתי החולים.

לאחר שחרור החטופים החיים, חמאס התחייב להעביר את כל החטופים החללים לידי הצלב האדום, לאחר בדיקה ביטחונית. החטופים החללים יועברו לזיהוי במכון לרפואה משפטית באבו-כביר.

המסר של חמאס: ייתכן שלא נצליח להשיב את כל החללים

בתוך כך, ביממה האחרונה החל לפעול המנגנון ליישום הפסקת האש. בשלב הראשון הוא יפקח על שחרור החטופים הישראלים החיים והחללים ועל שחרור המחבלים הפלסטינים מבתי הכלא בישראל. בהמשך המנגנון אמור לתאם את הסיוע ההמוניטרי ואת שיקום רצועת עזה לשנים הקרובות.

גורמים בישראל אמרו כי חמאס ישחרר 20 חטופים חיים, אולם שלגבי החללים בישראל התקבל מסר שחמאס לא יצליח להשיב את כולם. במסגרת עבודת המנגנון חמאס התחייב להעביר את כל המידע שברשותו על החטופים החללים למתווכות קטר, טורקיה ומצרים, וישראל תשתף במידע שלה, הסתמך בין היתר על חקירות של מחבלים. המטרה היא לגבש תמונת מידע עדכנית שתאפשר להשיב את כולם. התהליך הזה לא צפוי להסתיים עד יום שני בבוקר.

אתמול הגיעה לישראל משלחת אמריקנית בפיקוד גנרל בדרגת שלושה כוכבים ואיתו צוות של כ-200 חיילים מצבא ארצות הברית - שהקימו את המתחם בבסיס חיל האוויר חצור.

המנגנון האמריקני פועל כרגע בקווים כללים בהתאם לתוכנית של הנשיא טראמפ. יחד עם זאת, חבריו כבר החלו לתאם את התהליכים הראשוניים לסיוע הומניטרי ושיקום רצועת עזה. לפי התוכניות, גם מדינות המפרץ ישקיעו מיליארדים לשיקום הרצועה, בין היתר סעודיה, איחוד האמירויות ויתכן שאף אינדונזיה, שהביעה רצון לקחת חלק תוכנית.