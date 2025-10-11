להכניס את הרשות הפלסטינית – מהדלת האחורית: מי ישלוט בעזה ביום שאחרי?

הכנסת הרש"פ – מהדלת האחורית: מי ישלוט בעזה ביום שאחרי?
המתווכות נערכות למו"מ על שלב ב' להסכם טראמפ, שיעסוק בגיבוש השלטון ברצועה. במדינות ערב רוצים להכניס כוח שיטור מהרשות הפלסטינית שאומנו במצרים ובירדן לשטח הרצועה, זאת לצד כוח בין-לאומי משלים
מחבר רועי קייס
Getting your Trinity Audio player ready...
תושבים עזתים בח'אן יונס, דרום הרצועה
תושבים עזתים בח'אן יונס, דרום הרצועה צילום: רויטרס

החלה היערכות לקראת המשא ומתן על השלב הבא בתוכנית טראמפ הנוגע לעתיד רצועת עזה ומי ישלוט במקומות מהם צה"ל נסוג, כך אמר דיפלומט ערבי מאחת המדינות המתווכות הערב (שבת) לכאן חדשות. על הפרק, כך אמר, עומדת הצעה לגיבוש שלטון פלסטיני בעזה שאינו חמאס ושיוכל להסתייע בגורמים בין-לאומיים.

במדינות ערב רוצים להציב כוחות שיטור פלסטיניים המזוהים עם הרשות שקיבלו הכשרות גם במצרים וגם בירדן בחודשים האחרונים. מדובר בכחמשת אלפים שוטרים שיעסקו בסדר ציבורי. המהלך המשלים לכך הוא הצבת כוח בין-לאומי וערבי שיסייע לאותו כוח פלסטיני.

נשיא מצרים א-סיסי, שביום שני צפוי לארח את טראמפ לחתימה על ההסכם על השלב הראשון, כבר דיבר בסוף השבוע האחרון על הצורך להציב כוחות בין-לאומיים בעזה. במקביל, א-סיסי ומנהיגי מדינות ערב נוספים ינסו גם לרתום את טראמפ להצבת אותם כוחות שיטור פלסטיניים בעזה.

עוד בנושא

השיחות בשארם א-שייח': בנימין נתניהו, דונלד טראמפ וח'ליל אל-חיה

נקודות המפתח - והיעד של המתווכות להבנות בין ישראל וחמאס

רצועת עזה, ישראל במלחמה - פברואר 2024

מקורות במו"מ: השלב השני מעורפל; כל צד מבין מה שהוא רוצה

תגיות |
בחירת העורכת
  • לא רק ספורט: קבוצת עוטף דרום שיחקה לראשונה - עם שורדי שבי ומשפחות שכולות בקהל
    משחק החיים: קבוצת הכדורגל עוטף דרום עלתה לראשונה למגרש
  • דייויד דריימן וירדן ביבס
    הגל שמסרב להיגמר: בוטלה הופעתו של אמן תומך ישראל בבלגיה
  • מיכה דיוויס
    הרמוניה או קקופוניה? מאחורי הקלעים של הפילהרמונית
  • מילים אחרונות
    "עשיתי חיים משוגעים": המילים האחרונות של עומרי שורץ
  • ריקודים, דמעות וצ'ייסרים: היום ההיסטורי והמרגש בכיכר החטופים
    ריקודים, דמעות וצ'ייסרים: היום ההיסטורי בכיכר החטופים

אולי יעניין אותך