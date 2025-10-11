להכניס את הרשות הפלסטינית – מהדלת האחורית: מי ישלוט בעזה ביום שאחרי?

המתווכות נערכות למו"מ על שלב ב' להסכם טראמפ, שיעסוק בגיבוש השלטון ברצועה. במדינות ערב רוצים להכניס כוח שיטור מהרשות הפלסטינית שאומנו במצרים ובירדן לשטח הרצועה, זאת לצד כוח בין-לאומי משלים

החלה היערכות לקראת המשא ומתן על השלב הבא בתוכנית טראמפ הנוגע לעתיד רצועת עזה ומי ישלוט במקומות מהם צה"ל נסוג, כך אמר דיפלומט ערבי מאחת המדינות המתווכות הערב (שבת) לכאן חדשות. על הפרק, כך אמר, עומדת הצעה לגיבוש שלטון פלסטיני בעזה שאינו חמאס ושיוכל להסתייע בגורמים בין-לאומיים.

במדינות ערב רוצים להציב כוחות שיטור פלסטיניים המזוהים עם הרשות שקיבלו הכשרות גם במצרים וגם בירדן בחודשים האחרונים. מדובר בכחמשת אלפים שוטרים שיעסקו בסדר ציבורי. המהלך המשלים לכך הוא הצבת כוח בין-לאומי וערבי שיסייע לאותו כוח פלסטיני.

נשיא מצרים א-סיסי, שביום שני צפוי לארח את טראמפ לחתימה על ההסכם על השלב הראשון, כבר דיבר בסוף השבוע האחרון על הצורך להציב כוחות בין-לאומיים בעזה. במקביל, א-סיסי ומנהיגי מדינות ערב נוספים ינסו גם לרתום את טראמפ להצבת אותם כוחות שיטור פלסטיניים בעזה.