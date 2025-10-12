דיווח סעודי: "עצמותיו של אלי כהן עשויות להימסר בקרוב לישראל"

"עצמותיו של אלי כהן עשויות להימסר בקרוב לישראל"
כהן פעל בדמשק בשנים 1962 עד שנתפס והוצא להורג ב-1965 • לימים, מידע מודיעיני מדויק שסיפק לישראל על מוצבי הצבא הסורי ברמת הגולן, כלל שסייעו לצה"ל בלחימה במלחמת ששת הימים • למרות מאמצים דיפלומטיים לאורך השנים, סירבה סוריה שוב ושוב להחזיר את גופתו לישראל
מחבר עומר שחר
  • עומר שחר
המרגל הישראלי אלי כהן, ארכיון
המרגל הישראלי אלי כהן, ארכיון צילום: לע"מ

ערוץ אל-חדת' הסעודי דיווח היום (ראשון) ממקורותיו כי עצמותיו של המרגל הישראלי המנוח אלי כהן שקבורות בסוריה, "עשויות להימסר בקרוב לישראל".

כהן, שנודע כאחד מגדולי המרגלים של ישראל ולימים כונה "האיש שלנו בדמשק", פעל בדמשק החל משנת 1962, תחת השם כאמל אמין ת'אבת. בינואר 1965 נחשף ונתפס. לאחר תפיסתו נערך לכהן משפט פומבי קצר שבסיומו נגזר עליו גזר דין מוות. ב-18 במאי 1965 הוצא להורג בתלייה בדמשק. לימים, המידע המודיעיני המדויק שסיפק לישראל מוצבי הצבא הסורי ברמת הגולן, כלל פרטים שסייעו לצה"ל בלחימה במלחמת ששת הימים. למרות מאמצים דיפלומטיים לאורך השנים, סירבה סוריה שוב ושוב להחזיר את גופתו לישראל.

בחודש מאי השנה דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס כי חפציו של המרגל הישראל אלי כהן הושבו לישראל באישור ההנהגה בסוריה, במטרה להביא לרגיעה עם ישראל ולהראות רצון טוב לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. על פי הדיווח, השבת החפצים נעשתה באישור ישיר של הנשיא א-שרע.

זמן קצר קודם לכן דיווח העיתון הלבנוני אל-אח'באר, שמזוהה עם חיזבאללה והציר הפרו-איראני, דיווח מפי דיפלומטים ערבים כי השלטון החדש בדמשק בראשות אחמד א-שרע לא שולל את האפשרות למסור לישראל את שרידי גופתו של כהן.

בחודש דצמבר 2024 אמר שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן כי ישראל מגבירה את המאמצים לאיתור שרידיו של כהן. בריאיון לאסתי פרז בן עמי בכאן רשת ב' אמר השר: "אנחנו מגבירים את המאמצים בעקבות המצב שנוצר בסוריה. עבור המוסד, שאמון על המאמצים האלו, זו תהיה סגירת מעגל". הדברים נאמרו לאחר שיום קודם לכן נפוצו שמועות על החזרת שרידיו של המרגל הישראלי שפעל בדמשק, אך אלו הוכחשו רשמית.


