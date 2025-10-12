הערכה: שחרור החטופים יחל מחר בשש בבוקר - ללא כל החללים

בישראל מעריכים כי שחרור החטופים יחל עם אור ראשון מחר, אך מודים כי למרות ההסכם לא כל החטופים החללים יושבו לקבורה כבר מחר. גל הירש: "נפעל להשלמת המשימה עד שנחזיר את כולם הביתה" • כך יבוצע שחרור החטופים

בישראל נערכים לכך ששחרור החטופים יתבצע מחר (שני) בשעות הבוקר. מתאם השבויים והנעדרים גל הירש אמר בשיחה עם כתבים כי השחרור יחל מהשעה שש בבוקר לערך, ושבמהלכו צפויים לשוב החטופים החיים וכמה מהחטופים מהחללים.

ברגע שחמאס יודיע לצלב האדום שניתן להגיע לנקודת המפגש, הצלב האדום יעדכן את מפקדת החטופים, מטה השבויים ואת מערכת הביטחון הישראלית. לאחר מכן, כך יבוצע שחרור החטופים:

שיירה של הצלב האדום שתמנה כתשעה כלי רכב, בהם מיניבוס להסעת נוסעים ואמבולנס למקרי חירום רפואיים, יתחילו בנסיעתם לכיוון נקודת המפגש עם חמאס

עם הגעת השיירה לנקודת המפגש, היא תקלוט את החטופים - ככל הנראה את כולם בבת אחת - ותתחיל בנסיעתה לנקודת חבירה עם כוחות צה"ל בתוך הרצועה

צוותים מיומנים לבושים במדי צה"ל יפגשו את החטופים

שיירת צה"ל מהרצועה תצא עם השבים, ותגיע למתקן הקליטה ברעים

החטופים השבים יעברו בדיקה רפואית ראשונית, וייפגשו כל אחד עם בני משפחתו במתחם פרטי ונפרד

לאחר התארגנות ראשונית עם המשפחה, יוטסו החטופים השבים ובני משפחותיהם לאחד מבתי החולים שנקבעו מראש (איכילוב, בילינסון ותל השומר)

במידה ויידרש פינוי חירום - יוטסו הנדרשים לכך לאחד משני בתי החולים המצויים בקרבת עזה: ברזילי או סורוקה

אחרי שחרור כל החטופים החיים, הצלב האדום ישוב לרצועה ויתחיל בהיערכות להשבת חטופים חללים

נציגי הצלב האדום יגיעו למקום המפגש עם חמאס ויקלטו את ארונותיהם של חטופים חללים. בשלב זה - מספר החללים שצפויים לשוב טרם פורסם

בעת קליטת ארונות החללים יתקיים טקס צבאי קרבי. במסגרתו רב צבאי יישא תפילה במקום

השיירה עם השבים החללים תצא אל המכון לרפואה משפטית להליך הזיהוי

עם השלמת הליך הזיהוי - יעודכנו משפחות החטופים החללים כולם. הן אלו שיקיריהם שבו לישראל, והן אלו שלא

לא כל החטופים החללים ישובו מחר

כבר עתה מודים בישראל: לא כל החללים ישובו לקבורה בישראל עד מחר בשעה 12 בצהריים, כפי שנקבע בהסכם. לפי מתאם השבויים והנעדרים גל הירש, על כל חלל חטוף שישוב לישראל, ישראל תשחרר 15 גופות מחבלים.

צוות המשימה המשותף לישראל, ארה"ב, מצרים, טורקיה, קטר והצלב האדום יחל לפעול מיד לאחר זיהוי החללים בשיתוף פעולה עם חמאס, כולל פעילות מתוכננת בשטח. מתאם השבויים והנעדרים תא"ל במיל' גל הירש אמר בשיחה עם כתבים כי "יהיו מקומות שאנחנו נכוון את חמאס ונשתף ונקבל מידע ממנו, כדי לפעול כמו צוות חקירה מיוחד".

כך, ישראל מתכוונת לאשר הכנסה של דחפורים וציוד מיוחד, וכן מומחים אם יידרשו לכך, בעבור פעילות בשטח לאיתור חללים. הירש אמר כי בישראל "מתכוונים לפעול במהירות, ככל שרק ניתן, כדי להשלים את השבת כל החללים שלא יושבו מחר". כפי שפורסם בכאן חדשות בשבוע שעבר, ההסכם מול חמאס לא מבטיח את התנאים להשבת כל החללים, ובשיחות המו"מ בשארם א-שייח סוכם כי ישראל תבחן את כוונותיו ופעולותיו של חמאס בנושא.

עינב צנגאוקר וגל הירש צילום: אבשלום ששוני/פלאש90

בתשובה לשאלת כאן חדשות אמר הירש כי "יש לנו ציפיות ברורות, יש דברים שצריכים להתבצע כדי שנוכל להגיע לחטופים החללים שלנו. אנחנו נשתף מה אנחנו יודעים, ונדע מה הם (חמאס) יודעים. יש אזורים בעזה שלא נרשה שום פיתוח ותשתית בהם, אלו מקומות שלהערכתנו נקברו או הוסתרו חללים, ולא נאפשר שום כניסה אליהם למעט פעולות סריקה, חילוץ והשבה ארצה".

"המשימה לא הושלמה. אני רואה מול עיניי שני דברים מרכזיים: לעבור בבטחה את השבת החטופים החיים והחללים שיושבו מחר, ולפעול להשלמת המשימה עד שנחזיר את כולם הביתה", אמר מתאם השבויים והנעדרים.