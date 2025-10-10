פרטים חדשים

מסמך ההסכמות: סיום המלחמה - אך בלי פירוק חמאס מנשקו

המסמך שנחשף בכאן חדשות סיפק הצצה אל מאחורי הקלעים של ההגעה להסכם, בו כל צד חתם על עותק נפרד מול המתווכות. מקור ישראלי: "לא חותמים הסכמים עם חמאס, כמו שאנחנו לא מדברים איתם ישירות. ההסכם הוא מול המתווכות - והמתווכות מול חמאס"
מסמך ההסכמות בין ישראל לחמאס, שנחשף אמש בכאן חדשות, מעגן את סיום המלחמה - מבלי ההבטחות על פירוק חמאס מנשקו או פירוז הרצועה. כך פורסם היום (שישי) במהדורת שישי בכאן חדשות.

כותרת המסמך מדברת בעד עצמה: "סיום כולל למלחמת עזה". מדובר בשלב הראשון של מתווה טראמפ, כאשר לפי שורות מקורות - עד עתה, כלל לא ברור איך ומתי ייושם החלק השני של המתווה, שכולל את פירוק חמאס מנשקו, הגליית הבכירים, המשך נסיגת כוחות צה"ל - והכנסת כוח רב ערבי לניהול הרצועה.

בתוך כך, המסמך שנחשף בכאן חדשות סיפק הצצה אל מאחורי הקלעים של ההגעה להסכם, בו כל צד חתם על עותק נפרד מול המתווכות. כך שבמסמך אחד חתומים וויטקוף, השר רון דרמר וראש ממשלת קטר אאל-ת'אני. במסמך נפרד, חתם ראש המשלחת של חמאס חליל אל ח'יה והמתווכות.

גורם ישראלי המעורה בשיחות המשא ומתן הסביר את המהלך: "אנחנו לא חותמים הסכמים עם חמאס, כמו שאנחנו לא מדברים איתם ישירות. ההסכם הוא מול המתווכות - והמתווכות מול חמאס".

היום קיים ראש הממשלה בנימין נתניהו דיון ביטחוני בנושא "היום שאחרי", יחד עם השליחים האמריקנים סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר. לפי מקורות, במהלך שיחותיהם בישראל, השניים הדגישו את המסר של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, מחויבות ליישום המתווה כולו, ולהפסקת המלחמה.

