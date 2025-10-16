בצה"ל נערכים: השירות הצבאי יוארך ל-3 שנים

עד כה התעכב החוק למרות המחסור בכוח אדם, על רקע העיכוב בחוק הגיוס. במערכת הביטחון מצפים שעם ההתקדמות בגיוסם של החרדים יעבור גם החוק להארכת השירות

בצה"ל נערכים לחקיקה שתאריך בחזרה את שירות החובה מ-32 חודשים ל-36 חודשים, כפי שהיה עד שנת 2015 - כך פורסם הערב (חמישי) במהדורת כאן חדשות.

עד כה, למרות המחסור בכוח אדם, החוק לא קודם על רקע העיכוב בחוק הגיוס. במערכת הביטחון מצפים שעם ההתקדמות בגיוס החרדים, יועבר גם החוק להארכת השירות.

למרות שנוסח החוק קובע שהחוק יחול מיידית מרגע שיעבור בקריאה שלישית, בצה"ל עדיין שוקלים מאיזה מחזור גיוס הוא ייכנס לתוקף. אחת האפשרויות שנשקלות היא להאריך את השירות הצבאי רק לחיילים שצפויים להתגייס אחרי העברת החוק.