בצה"ל נערכים: השירות הצבאי יוארך ל-3 שנים

בצה"ל נערכים: השירות הצבאי יוארך ל-3 שנים
עד כה התעכב החוק למרות המחסור בכוח אדם, על רקע העיכוב בחוק הגיוס. במערכת הביטחון מצפים שעם ההתקדמות בגיוסם של החרדים יעבור גם החוק להארכת השירות
מחבר רועי שרון
Getting your Trinity Audio player ready...
ראש הממשלה בנימין נתניהו עם מתגייסים לצה"ל, 2013
ראש הממשלה בנימין נתניהו עם מתגייסים לצה"ל, 2013 צילום: יוסי זליגר, פלאש 90

בצה"ל נערכים לחקיקה שתאריך בחזרה את שירות החובה מ-32 חודשים ל-36 חודשים, כפי שהיה עד שנת 2015 - כך פורסם הערב (חמישי) במהדורת כאן חדשות. 

עד כה, למרות המחסור בכוח אדם, החוק לא קודם על רקע העיכוב בחוק הגיוס. במערכת הביטחון מצפים שעם ההתקדמות בגיוס החרדים, יועבר גם החוק להארכת השירות.

למרות שנוסח החוק קובע שהחוק יחול מיידית מרגע שיעבור בקריאה שלישית, בצה"ל עדיין שוקלים מאיזה מחזור גיוס הוא ייכנס לתוקף. אחת האפשרויות שנשקלות היא להאריך את השירות הצבאי רק לחיילים שצפויים להתגייס אחרי העברת החוק. 

עוד בנושא

יו

דרעי למקורביו: שוקל את חזרת ש"ס לממשלה אחרי הפגרה

מתגייסים לפתרון אמסטרדמסקי עפר שלח

צבא מקצועי - הפתרון לגיוס החרדים? האזהרה של עפר שלח

 

תגיות |
בחירת העורכת
  • טיילור סוויפט
    נערת שעשועים? צוללים לעומק האלבום החדש של טיילור סוויפט
  • לוחמת
    שדה הקרב הממשי - והנפשי: הלוחמות שיצאו להילחם ב-7.10
  • קים קרדשיאן בריאיון לפודקאסט Call Her Daddy
    קים קרדשיאן על קנייה ווסט: "הייתי צריכה להציל את עצמי"
  • הפיץ' | למה שלא נעביר את החופש הגדול לסתיו?
    למה שלא נעביר את החופש הגדול לסתיו? | הפיץ'
  • 7/10
    מה זה בעצם רוע ואיך הופכים לאדם רע?

אולי יעניין אותך