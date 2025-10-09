דרעי למקורביו: שוקל את חזרת ש"ס לממשלה אחרי הפגרה

יושב ראש ש"ס אריה דרעי אמר למקורביו כי הוא שוקל את חזרת ש"ס לממשלה אחרי הפגרה, עם הצגת חוק הגיוס החדש. כך דווח הערב (חמישי) במהדורת כאן חדשות.

דרעי מעוניין לראות מיד אחרי הפגרה את חוק הגיוס של יושב ראש ועדת החוץ והביטחון החדש בועז ביסמוט בישיבת הוועדה. עוד אמר יושב ראש המפלגה לאנשיו: "לא אמתין עד לאישור סופי של חוק הגיוס". בלשכת דרעי הכחישו את הדיווח.

כזכור, בחודש יולי האחרון, הגישו משה ארבל, יעקב מרגי ומיכאל מלכיאלי מש"ס מכתבי התפטרות מהממשלה. זאת לאחר שמועצת חכמי התורה של ש"ס החליטה על פרישה מידית של המפלגה מהתפקידים הקואליציוניים בממשלה בצל המשבר בהגעה לחוק פטור מגיוס.

עם זאת, גורמים בקואליציה אמרו אז לכאן חדשות כי התפטרותם של שרי ש"ס היא למעשה אחיזת עיניים וכי במשרדים יוותרו יועצים ומנכ"לים שהם אנשי ש"ס. כך, למרות שהשרים התפטרו, אותם גורמים טענו כי בפועל "הכול נשאר אותו דבר".