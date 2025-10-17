תיעוד: שבח"ים חוצים לישראל – באזור ממנו יצאו מחבלים

לכאן חדשות הגיע תיעוד בו נראים שבח"ים, גברים ונשים, נכנסים לישראל סמוך למקום ממנו חצו את הגבול המחבלים שביצעו את הפיגוע בצומת רמות לפני יותר מחודש. המשטרה: התרענו על הצורך להתקנת אמצעים נוספים למניעת חדירות בעוטף ירושלים

למעלה מחודש לאחר הפיגוע בצומת רמות, לכאן חדשות הגיע תיעוד בו נראים שבח"ים כשהם מצליחים להיכנס לישראל, סמוך למקום ממנו חדרו המחבלים שרצחו שישה ישראלים. לידי כאן חדשות הגיעו גם תיעודים של נשים החוצות את הגבול באופן בלתי חוקי.

למעלה מחודש לאחר הפיגוע בצומת רמות: שבח"ים מצליחים להיכנס לישראל, סמוך למקום ממנו חדרו המחבלים שרצחו שישה ישראלים | תיעוד

מן התיעוד עולה כי השבח"ים נכנסים לישראל באין מפריע מבלי שאף גורם מנסה למנוע זאת מהם. יש לציין כי הצד הפלסטיני שמעבר לחומה נמצא באחריות צה"ל, ואילו על הצד הישראלי אחראי מג"ב עוטף ירושלים.

ממשטרת ישראל נמסר בתגובה: "משטרת ישראל אמונה על איתור וטיפול בשוהים בלתי חוקיים בתחומי המדינה. מדי שנה עוצרים לוחמי מג״ב עוטף ירושלים ויחידות המשטרה במרחב אלפי שוהים בלתי חוקיים, מסיעים, מעסיקים ומלינים ופועלים בשגרה למניעת חדירות לשטח ישראל".

עוד נמסר: "יודגש כי על אף שנושא התחזוקה בגדר והמעברים אינו תחת אחריותה של המשטרה, המשטרה התריעה לפני למעלה משנה ואף הגישה בקשה רשמית להתקנת אמצעים נוספים שימנעו חדירה באזורי עוטף ירושלים והמעברים, אולם הנושא טרם בוצע. מדובר בסוגיה לאומית שדורשת טיפול מידי ומקיף. המקרה נשוא פנייתכם ייבדק ויטופל".