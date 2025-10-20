הלווייתו של סמ"ר איתי יעבץ תתקיים בבית-העלמין במודיעין בשעה 17:00. מוקדם יותר הבוקר הובא למנוחות רס"ן יניב קולא בחלקה הצבאית בהר הרצל

דודתו של סמ"ר איתי יעבץ: "ילד מדהים, נפלו עלינו השמיים"

אפרת יעבץ, דודתו של סמ"ר איתי יעבץ שנפל אתמול בדרום רצועת עזה, ספדה לו היום (שני) בריאיון בתוכנית "בחצי היום" בכאן רשת ב'.

"אתמול בשעות הצהריים בסביבות 15:00, רן בעלי (אח של אבישי, אבא של איתי), אמר לי 'תעצרי הכול, אין לנו את איתי", אמרה יעבץ בריאיון לאסתי פרז בן-עמי. "איתי היה צריך לצאת מעזה ובשבוע הבא לחזור וללמוד באוניברסיטת תל-אביב".

"איתי הילד הכי מקסים בעולם", סיפרה עליו דודתו. "בן 21, ילד מדהים. הוא היה בתוכנית 'ארז' (תוכנית עילית). ילד נחוש, ידע מהרגע הראשון מה הוא רוצה. ילד צופים, מדריך. ספורטאי מצטיין. עשה שנת שירות. מגיל מאוד צעיר ידע שהוא רוצה להיות מנהיג, מפקד, לוחם, מאוד משפיע. וזה מה שהוא עשה, לתקופה מאוד קצרה".

"הייתה הרגשה שזה לא יכול להיות, גם בגלל המצב בשבוע האחרון והחטופים שחזרו. וגם בגלל איתי, על מי שהוא. וזה הגיע בהפתעה גמורה, נפלו עלינו השמיים".

הלווייתו של סמ"ר איתי יעבץ תתקיים בשעה 17:00 בבית-העלמין הצבאי במודיעין. מוקדם יותר הבוקר הובא למנוחות רס"ן יניב קולא בחלקה הצבאית בהר הרצל.

פרטי התקרית החמורה ברפיח

השניים נפלו, ושלושה נוספים נפצעו, במתקפה של ארגון הטרור חמאס ברפיח, שכללה שני אירועים והחלה כאשר הכוחות פעלו הבוקר ברפיח על ציר טנצר, בשטח בשליטה של צה"ל. כוח בפיקוד חטיבת הנח"ל ביצע סיור לצורך טיפול בתת קרקע במרחב הציר.

שני האירועים התרחשו במקביל בשעה 10:32. באירוע הראשון יוצאו מחבלים מתת הקרקע כאשר הכח של ההנדסה הקרבית ביציע חפירות לאיתור תוואי הקרקע של המנהרות במקום. זאת כאשר במקביל צה"ל הזרים לתוך המנהרות כמויות של בטון לצורך האיטום שלהן.

מתחקיר ראשוני עולה כי חוליות מחבלים יצאו מאחד הפירים וביצעו ירי נ"ט מסוג RPG לעבר דחפור מסוג באגר. כתוצאה מכך נהרגו שני מפעילי הבאגר, רס"ן יניב קולא וסמ"ר איתי יעבץ. במקביל חוליה נוספת של חמאס ירתה אש צלפים לעבר כלי הנדסי נוסף שעבד בצמוד. מהירי נפצע קשה מפעיל הבאגר השני.

באותו הזמן חוליה שלישית של חמאס תקפה בירי צלפים את כוח האבטחה של הנח"ל. כתוצאה מכך נפצעו שני לוחמים נוספים.