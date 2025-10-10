רס"ל (מיל') מיכאל מרדכי נחמני נפל מירי צלף בצפון הרצועה

צה"ל התיר לפרסום הבוקר (שישי) כי רס"ל (מיל') מיכאל מרדכי נחמני, בן 26 מדימונה, לוחם טכנולוגיה ואחזקה בגדוד ההנדסה הקרבית 614, נפל אתמול מירי צלף במחנה הפליטים שאטי שבצפון העיר עזה.

האירוע התרחש כשכוח של היחידה שהיה בפעילות במחנה הפליטים הותקף ממארב ירי צלפים. הלוחם נפצע באורח אנוש ולאחר נסיונות החייאה נקבע מותו.

מספר החללים מתחילת המלחמה עומד כעת על 913.

מוקדם יותר אתמול נפצעו ארבעה לוחמים בתאונה מבצעית בתוך עזה. שניים מהלוחמים נפצעו באורך קשה ושניים בדרגות פציעה קלות יותר.

הלוחמים נפצעו כאשר ג'יפ האמר של חטיבת גולני שנע לכיוון הגבול התנגש בתותח מתנע של צה"ל. הלוחמים טופלו בשטח ופונו במסוקים של חיל האוויר לבתי חולים במרכז הארץ.