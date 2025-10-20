בוטלו הדיונים על חוק הגיוס השבוע, רה"מ וביסמוט ייפגשו

יו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ח"כ בועז ביסמוט נימק את דחיית הדיונים בכך שהייעוץ המשפטי זקוק לפרק זמן נוסף על מנת לגבש את הטיוטה הסופית של החוק. ביסמוט ידון בעניין החוק עם נתניהו

בוטלו כל הדיונים שהיו אמורים להתקיים השבוע בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת בעניין חוק הגיוס. כך הודיע הערב (שני) יו"ר הוועדה ח"כ בועז ביסמוט (ליכוד).

ביסמוט נימק את הדחייה בכך שלייעוץ המשפטי ייקח פרק זמן נוסף על מנת לגבש את הטיוטה הסופית של החוק. ביסמוט ידון בעניין החוק עם ראש הממשלה נתניהו.

בהודעה שפורסמה מטעמו של ח"כ ביסמוט נאמר: "לפני זמן קצר עדכן הייעוץ המשפטי של הוועדה כי טרם השלים את גיבוש הטיוטה הסופית של חוק הגיוס, ונדרשים לו פרק זמן נוסף להשלמת העיבוד המשפטי".

עוד נאמר בהודעה: "בהתאם לכך, החליט יו"ר הוועדה לדחות את הדיונים שתוכננו לשבוע הקרוב לשבוע הבא, כדי להבטיח שהשלב הבא בדיון יתקיים רק על בסיס טיוטה משפטית מגובשת כחלק מהליך חקיקה יעיל וממוקד".