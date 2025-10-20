בוטלו הדיונים על חוק הגיוס השבוע, רה"מ וביסמוט ייפגשו

בוטלו הדיונים על חוק הגיוס השבוע, רה"מ וביסמוט ייפגשו
יו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ח"כ בועז ביסמוט נימק את דחיית הדיונים בכך שהייעוץ המשפטי זקוק לפרק זמן נוסף על מנת לגבש את הטיוטה הסופית של החוק. ביסמוט ידון בעניין החוק עם נתניהו
מחבר מיכאל שמש
Getting your Trinity Audio player ready...
ח"כ בועז ביסמוט
ח"כ בועז ביסמוט צילום: חיים גולדברג, פלאש 90

בוטלו כל הדיונים שהיו אמורים להתקיים השבוע בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת בעניין חוק הגיוס. כך הודיע הערב (שני) יו"ר הוועדה ח"כ בועז ביסמוט (ליכוד).  

ביסמוט נימק את הדחייה בכך שלייעוץ המשפטי ייקח פרק זמן נוסף על מנת לגבש את הטיוטה הסופית של החוק. ביסמוט ידון בעניין החוק עם ראש הממשלה נתניהו.

בהודעה שפורסמה מטעמו של ח"כ ביסמוט נאמר: "לפני זמן קצר עדכן הייעוץ המשפטי של הוועדה כי טרם השלים את גיבוש הטיוטה הסופית של חוק הגיוס, ונדרשים לו פרק זמן נוסף להשלמת העיבוד המשפטי".

עוד נאמר בהודעה: "בהתאם לכך, החליט יו"ר הוועדה לדחות את הדיונים שתוכננו לשבוע הקרוב לשבוע הבא, כדי להבטיח שהשלב הבא בדיון יתקיים רק על בסיס טיוטה משפטית מגובשת כחלק מהליך חקיקה יעיל וממוקד".

עוד בנושא

גיוס חרדים, תל השומר

אלה עקרונות חוק הגיוס שמטרתו להחזיר את ש"ס לממשלה

בועז ביסמוט

הערכה: למרות הלחץ - לא יוגש נוסח לחוק הגיוס עד אוקטובר

 

תגיות |
בחירת העורכת
  • משאיות סיוע נכנסו לרצועת עזה דרך מעבר כרם שלום
    אם חשבתם שפה יקר: כמה עולה אייפון 17 בעזה?
  • רייצ'ל זגלר בגאלת מוזיאון האקדמיה לקולנוע בלוס אנג'לס, בסוף השבוע
    בהצלחה לקאסט: זה התפקיד הבא של רייצ'ל זגלר
  • עיניים צופות
    גילוי חדש: האם אפשר למדוד זיכרון דרך תנועת העיניים?
  • אוהד נהרין
    גאגא למען השלום? הכוריאוגרף שמאמין שהריקוד יביא לפיוס
  • סוד המנהיגות של דונאלד טראמפ
    סוד המנהיגות של דונאלד טראמפ

אולי יעניין אותך