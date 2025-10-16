אלה עקרונות חוק הגיוס שמטרתו להחזיר את ש"ס לממשלה

ח"כ ביסמוט הניח את מסמך העקרונות שלפיו 50% ממחוז הגיוס החרדי יגויסו תוך חמש שנים, גיל הפטור יעמוד על 26, ותקציב הישיבות יופחת רק כעבור שנה. נתניהו הוא שהנחה להציג את העקרונות לטובת החזרת דרעי ומפלגתו אל הממשלה

יו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט הניח מסמך עקרונות לחוק הגיוס שיוצג בשבוע הבא - כך פורסם היום (חמישי) לראשונה בכאן חדשות.

חשיפת כאן חדשות | עקרונות חוג הגיוס שיוצגו בשבוע הבא: תוך 5 שנים יגויסו 50% ממחזור הגיוס החרדי, גיל הפטור יעלה ל-26 וסנקציות אישיות על משתמטים ייכנסו לתוקף בהדרגה במשך שנתיים



בין העקרונות הכלולים במסמך: 50% ממחוז הגיוס החרדי יגויסו תוך חמש שנים, גיל הפטור מגיוס יעמוד על 26, ותקציב הישיבות יופחת רק כעבור שנה בהתאם לאחוז החריגה מיעד הגיוס.

בנוסף, סנקציות אישיות על משתמטים ייכנסו לתוקף בהדרגה על פני שנתיים, ורק אם יעד הגיוס לא ימומש. המפלגות החרדיות דורשות כי הסעיף יכלול גם אנשים שכבר סופגים סנקציות כעת.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא שהנחה להציג עקרונות חוק גיוס שיוסכמו על החרדים בכתב כבר בשבוע הבא, לטובת החזרת ש"ס לממשלה. המסר מסביבת דרעי ללשכת נתניהו הוא כי הצגת עקרונות החוק תספיק כדי לחזור לשולחן הממשלה עם פתיחת המושב.

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן הגיב לפרסום ומסר: "עקרונות חוק ההשתמטות שניסחו העסקנים החרדים עבור ח"כ בועז ביסמוט נועדו לסכל את גיוס החרדים ולהכשיר את חזרתם של שרי ש"ס לממשלה. בממשלה שנקים, נגייס את כולם".

אורי קידר, מנכ"ל תנועת ישראל חופשית, מסר בתגובה לפרסום: "שעות אחרי לוויות החללים החטופים ואחרי הטקס בהר הרצל שבו קרא ראש הממשלה לאחדות, ובזמן שמדינה שלמה עוסקת בשחרור החטופים ובחללי המלחמה שעדיין בעזה, בועז ביסמוט מנסה להכניס להילוך מהיר את חקיקת ההשתמטות שבשבילה מונה לתפקיד, ומעיד על עצמו ועל שותפיו הפוליטיים דבר אחד: הם לא של ישראל. גם את היוזמה המגוחכת הזו הציבור המשרת יבלום והיא לא תתקדם לשום מקום, וכמו ביסמוט, גם הניסיון הזה ישאר ככתם על ממשלת המשתמטים לשארית ימיהם. בזמן שראש הממשלה מספר סיפורי אחדות, השליחים שלו דוחפים חוק השתמטות".

ממפלגת המילואימניקים נמסר: "לא ניתן לחוק השתמטות לעבור. לא ימרחו אותנו. גם אם הממשלה החליטה על סיום המלחמה, צרכי הביטחון מחייבים צבא גדול. אסור לחזור לקונספציות של 6 באוקטובר. אי אפשר להודות למילואימניקים ובמקביל לעודד השתמטות.

מי שלא מתגייס אסור שיבחר וייבחר לכנסת. אסור שייקבע לנו איך נסכן את חיינו".

ארגון המשרתים הצעירים כתף אל כתף מסר: "דבריו של ח"כ ביסמוט על שיתוף חיילי המילואים במסמך שהועבר ליועמ"שית הועדה הם שקר שאינו תואם את המציאות. המסמך נוסח במחשכים בשיתוף המפלגות החרדיות, ללא שיתוף או היוועצות עם חיילי המילואים. זהו סימן מטריד לכך שביסמוט נכנע ללחצים שהופעלו עליו להעביר חוק השתמטות שמפלה בין דם לדם. אפס שקיפות והסתרה מוחלטת של פרטי המסמך שהוגש".

סייע בהכנת הידיעה: יאיר אטינגר