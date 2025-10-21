מבקר המדינה: 3 מוצרי מזון בסיסיים חסרים במחסני החירום

מטעמי ביטחון המדינה מבקר לא פירט באלו מוצרים מדובר. עוד עולה מדוח המבקר שחיטה שאוחסנה במחסני החירום נשמרה בתנאים לא מספקים ובחלקה הייתה נגועה בחרקים ובפסולת יונים

שלושה מוצרי מזון בסיסיים חסרים במחסני החירום, כך עולה מדוח מבקר המדינה שפורסם היום (שלישי). מטעמי ביטחון המדינה הדוח לא מפרט באלו מוצרים מדובר.

עוד עולה מהדוח שחיטה שאוחסנה במחסני החירום נשמרה בתנאים לא מספקים ובחלקה הייתה נגועה בחרקים ובפסולת יונים. למשרד החקלאות אין תמונת מצב מעודכנת על היקף החיטה הנגועה. גם במספוא נמצא מחסור של מרכיבים מהותיים.

על פי מבקר המדינה, הסמכות בתחום המזון בחירום במדינה מפוזרת במספר גופים ממשלתיים, העיקריים הם משרד החקלאות (תוצרת טרייה ומזון מן החי) ומשרד הכלכלה (דגנים ועוד מוצרים מיובאים). זאת בניגוד למדינות כמו יפן, סינגפור, שוויץ, איחוד האמירויות, אירלנד ובריטניה שבהן חוקקו חוקים ומינו גוף מיוחד לטיפול בתחום המזון בחירום.

מדיניות ממשלתית פגעה בביטחון המדינה

המבקר קובע כי המדיניות הממשלתית בענף החקלאות בעשור שקדם לפרוץ המלחמה גרמה להיחלשותו ופגעה בביטחון המזון במדינה. אספקת המזון במדינה המבוססת על יבוא גדלה בעשור האחרון ב- 16% לעומת גידול של 1.5% בלבד באספקת מזון בייצור מקומי. יותר מ- 90% מהדגנים שנצרכו במדינה מקורם ביבוא. ישראל ממוקמת במקום 149 מתוך 169 מדינות בדירוג התלות ביבוא דגנים בשנת 2020.

בביקורת שנערכה במהלך החודשים ינואר עד אוקטובר 2024 נמצא כי למשרד הכלכלה שאמון על מפעלים חיוניים בתחום המזון היו חסרות התקשרויות עם אספקה של חלק ממוצרי המזון המאוחסנים במחסני החירום. עוד נמצא כי מפעלי המזון החיוניים אינם מוכנים לחירום, כ-12% מהם אינם ממוגנים ואין להם תוכניות עבודה מוסדרות לשעת חירום.

המבקר ממליץ שמשרד החקלאות בשיתוף הגורמים הרלוונטיים בהם, המל"ל, רח"ל (רשות החירום הלאומית), משרד הכלכלה, משרד הבריאות, משרד האוצר ופיקוד העורף יסיימו את גיבוש התוכנית הלאומית לביטחון מזון ויפעלו לאישורה בממשלה.