מבקר המדינה על פיצוץ הדרבי: "הכתובת הייתה על הקיר, אסור לחכות לאסון"

מתניהו אנגלמן מתח ביקורת חריפה על הגורמים שאחראים לאכיפת הסדר במגרשי הספורט. לדבריו, המלצות ישנות של משרדו כמו כרטיסי אוהד ביומטריים ומצלמות זיהוי פנים - טרם יושמו. גם ראשי ההתאחדות ומנהלת הליגות קראו לשינוי חקיקה שיאפשר אכיפה אפקטיבית וענישה מרתיעה "נגד קומץ עבריינים שמחריב את הספורט"

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן התייחס הבוקר (שני) לביטול אירוע הדרבי התל-אביבי בכדורגל אמש בשל התפרעות אוהדים. "הכאוס במשחק הדרבי התל-אביבי אמש הוא תמרור אזהרה נוסף לתופעה שמפניה מתריעה ביקורת המדינה במשך שנים", מסר אנגלמן.

"הכתובת הייתה על הקיר", הוסיף אנגלמן. "כבר לפני ארבע שנים קראנו, בדוח ביקורת מעקב על מניעת האלימות בספורט, לקדם את הפקתם של כרטיסי אוהדים עם זיהוי טכנולוגי שיאפשרו למנוע מבעוד מועד מאוהדים אלימים שהורחקו מהמגרשים לשוב אליהם - כמקובל במדינות שונות. המלצנו גם להתקין בכל האיצטדיונים והיכלי הספורט מצלמות זיהוי פנים שיאפשרו לזהות מתפרעים ביציעים. המלצות אלה טרם יושמו".

"כפי שראינו אמש, האלימות משתוללת באין מפריע, ואף מחמירה מעונה לעונה מבלי שניתן לה מענה מצד הגורמים הרלוונטיים", אנגלמן כתב עוד. "כתוצאה מכך, נפגעת חוויית הספורט של עשרות אלפי אוהדים ביציעים ושל עוד מאות אלפי צופים בבתים. אסור לחכות לאסון. אני קורא למשרד התרבות והספורט, למשרד לביטחון לאומי, למשטרת ישראל ולכל יתר הגורמים הרלוונטיים לפעול לאלתר. חייבים לעצור את האלימות במגרשי הספורט".

המשטרה ביטלה את הדרבי התל אביבי בשל "הפרת סדר וסיכון חיי אדם" | @YoavBorowitz עם הפרטים #מהדורתכאןחדשות עם @talberman pic.twitter.com/P1KCx0kCGu — כאן חדשות (@kann_news) October 19, 2025

גם שר התרבות והספורט מיקי זוהר התייחס להתפרעות האוהדים בדרבי התל-אביבי. "עשרות אלפי אוהדים שבאו לראות ולהנות מחגיגת כדורגל, שילמו אמש מחיר בשל קומץ מתפרעים שהחליטו להשליך חזיזים ורימוני עשן למגרש שחלקם אף פגעו בשוטרים ובאוהדים וסיכנו חיים", מסר שר התרבות והספורט.

"מיומי הראשון בתפקיד אני נאבק נגד האלימות הזאת ולאורך כל הקדנציה אני פועל מול משרד המשפטים כדי שיאשרו התקנת מצלמות לזיהוי פנים והחמרת הענישה למתפרעים במגרשים", כתב עוד השר זוהר. "הגיע הזמן שיקבלו את עמדתי על מנת שנוכל להגיע לפורעים עצמם ולא לפגוע בקהל שמשלם מחירים בגין קומץ אוהדים אלימים".

גם שינו זוארץ, יו"ר ההתאחדות לכדורגל וארז כלפון יו"ר מנהלת הליגות, התייחסו לביטול אירוע הדרבי. "ככל שאנו מעמיקים בדברים ולומדים את האירועים והנסיבות, מתחדדת האמת הפשוטה והברורה - שוב שילמו עשרות אלפי אוהדי כדורגל נפלאים, שוב שילם ענף ספורט מדהים, מחיר כבד בגין עבריינות פושעת של קומץ מחליא".

"עשינו מרחק אדיר בשנים האחרונות כדי להימנע ממשחקים ללא קהל, מעונשי רדיוס ועוד, זכינו לשיתוף פעולה מרשים מהמועדונים ומהרוב הגדול של אוהדות ואוהדים נפלאים", מסרו זוארץ וכלפון בהודעה משותפת. "החלק היחיד שהיה חסר אז וחסר גם לפני משחק הדרבי התל-אביבי ולאחריו, ואולי היה יכול למנוע את ביטולו הכואב - הוא שינוי חקיקתי שאינו נמצא בידיים שלנו, אכיפה קשה, ענישה מרתיעה, ביעור אמיתי של נגע החוליגאנים שמחריב כל מה שיפה כאן".

"אף אחד לא אמור להיפצע במשחק כדורגל, לא שוטר, לא אוהד, לא שחקן, לא עיתונאי, לא צוות שיפוט", מסרו עוד. "אף אחד לא אמור לחוש לרגע שהוא בסכנה. את כל אלה ניתן למנוע אם רק היו הכלים הנכונים. לצערנו, כל עוד לא יחוקקו החוקים הנחוצים, כל עוד ימשיכו בבתי המשפט לעשות הבחנה מלאכותית בין עבריינים לעברייני ספורט, כל עוד לא יאשרו את השימוש במצלמות זיהוי פנים, אין שום ערובה שאירוע עצוב כמו זה שחווינו אמש לא יישנה. במקום שעשרות אלפי אוהדים באצטדיון יחגגו, קומץ עבריינים ניצח שוב. ללא שינוי, הוא ינצח גם במשחק הבא".

בתוך כך, כל הפצועים שפונו מאירוע הדרבי שוחררו מבתי החולים. המשטרה תבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם של 11 בני אדם, בהם קטין, בחשד שתקפו שוטרים וזרקו לעברם ולעבר אזרחים רימוני עשן וזיקוקים. 30 בני אדם שעוכבו לחקירה שוחררו בתנאים מגבילים.

בראיון לכאן רשת ב', הצדיק ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תת-ניצב ליאור אבודרהם, את ההחלטה לבטל את המשחק עוד בטרם החל. "עוד לפני המשחק הגיעו אוהדים משולהבים שנראה היה שחיפשו עימותים עם שוטרים", אמר תת-ניצב אבודרהם לאסף ליברמן ולסולימאן מסוודה. "אם המשחק הזה לא היה מסתיים היינו מסיימים אותו עם פצועים. כשמפנים איצטדיון עם 26 אלף אוהדים אז מן הסתם יהיו עימותים ומן הסתם יהיו הפרות סדר ויהיו פצועים ולשמחתי זה נגמר כמו שזה נגמר ללא הרוגים וללא פצועים באורח מאוד קשה".