אישום נגד המעורב המרכזי בפיגוע המטענים בבת ים

התביעה הצבאית הגישה היום (ראשון) כתב אישום נגד עבד אלכרים צנובר, הנאשם המרכזי בפיגוע מטעני הנפץ שאירע בחודש פברואר 2025 בחניון האוטובוסים בבת ים.

על פי כתב האישום, במהלך חודש ינואר השנה תכנן הנאשם עם מעורבים נוספים לבצע פיגוע טרור באזור גוש דן. "מטרתם הייתה לפגוע במספר רב של אזרחים באמצעות הנחת מספר מטעני נפץ רסס במקומות הומי אדם", נכתב בכתב האישום. "במסגרת ההכנות לפיגוע, ייצר הנאשם מספר מטעני נפץ מאולתרים רבי עוצמה, אליהם חיבר מסמרים וברגים בכדי להגביר את פוטנציאל פגיעתם".

ב-20 בפברואר נכנס המחבל צנובר לשטח ישראל ו"הטמין חמישה מטעני נפץ שונים בארבעה אוטובוסים ברחבי תל אביב ובת ים, ותיזמן את הפעלתם למועדים שונים". חלק מהמטענים אותם הניח התפוצצו בשעות הלילה, כאשר האוטובוסים היו ריקים מנוסעים. המטענים האחרים אותרו ונוטרלו, "ובכך נמנע אסון כבד", צוין בכתב האישום.

לאחר הטמנת המטענים נמלט צנובר בחזרה ליהודה ושומרון, שם הסתתר במקומות שונים - ונתפס רק בחודש יולי האחרון. "במהלך תקופת המסתור, ולאחר כישלון תוכניתו המקורית, תכנן הנאשם לבצע פיגוע התאבדות בתל אביב. לשם כך, יצר קשר עם גורמים נוספים שיסייעו לו, וייצר מטעני נפץ נוספים. בשל מעצרו לא הספיק הנאשם להוציא לפועל מתווה פיגוע זה".

בחודש אפריל השנה הוגש כתב אישום נגד אחיו של המחבל, שהיה שותף בתכנון הפיגוע שכשל כבר בחודש ינואר. המחבל הציג בפני אחיו את בלוני החמצן שקנה לצורך ייצור המטענים וביקש ממנו לרכוש שלטים למטענים שמופעלים מרחוק.