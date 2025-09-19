נתניהו האשים את ירדן בפיגוע בגבול, נהגים ומשאיות סיוע יעברו בידוק יסודי

נתניהו התייחס לפיגוע אתמול במעבר אלנבי בו נפלו סגן אלוף (מיל') יצחק הרוש וסמל אורן הרשקו: "זאת הייתה אחריות של ירדן למנוע את הפיגוע והיא לא עשתה את זה". נהגי משאיות הסיוע יעברו בידוק במגנומטרים • הרמטכ"ל ביקר בזירת הפיגוע והנחה על הפסקת מעבר השיירות מירדן לעזה עד לסיום התחקיר

במהלך ישיבת הקבינט שהתקיימה אתמול (חמישי), האשים ראש הממשלה בנימין נתניהו את ירדן בפיגוע במעבר אלנבי והודיע על נהלים חדשים למעבר משאיות הסיוע ההומניטרי מירדן.

״אני דורש שהנהגים יעברו מעכשיו דרך מגנומטרים ושהמשאיות יעברו בידוק יסודי. זאת הייתה אחריות של ירדן למנוע את הפיגוע והיא לא עשתה את זה״, אמר נתניהו במסגרת הישיבה.

בתוך כך, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר קיים היום תחקיר ראשוני בזירת הפיגוע. בעת ביקורו הנחה הרמטכ"ל על הפסקת מעבר השיירות מירדן לעזה עד לסיום התחקיר והפקת הלקחים. "אתמול נרצחו כאן שניים מחיילינו. זה אירוע חמור וקשה, נתחקר אותו לעומקו ונפיק ממנו את הלקחים. בחודשים האחרונים, הקמנו אוגדה ייעודית בגבול המזרחי, נמשיך לחזק את כלל מרכיבי ההגנה בגבול זה". אמר הרמטכ"ל זמיר והוסיף: גם לאחר האירוע הקשה אתמול, עלינו לזכור כי שיתוף הפעולה האסטרטגי-בטחוני עם ירדן תורם רבות לצה״ל ויש לשמר אותו".

הרמטכ"ל זמיר במעבר אלנבי צילום: דובר צה"ל

אתמול פרסמנו במהדורת כאן חדשות כי אזרחים ירדנים שנכנסים לישראל המופיעים ברשימות שמעביר הצבא הירדני לישראל לא עוברים בדיקה ביטחונית או אבחון על ידי גורמי הביטחון בארץ. גורם ביטחוני אמר לכאן חדשות כי צה"ל סמך על כך שהצבא הירדני מבצע את הבדיקות הנדרשות. אולם, אחרי הפיגוע במעבר אלנבי שבו נרצחו שני חיילים, ייתכן שיהיה צורך לשנות את תהליכי התיאום בין הצבאות.

גורם ביטחוני לאחר הפיגוע במעבר אלנבי: "ייתכן שיהיה צורך לשנות את

תהליכי התיאום עם צבא ירדן"@ItayBlumental #מהדורתכאןחדשות עם @talberman pic.twitter.com/lk1pmeWm7m — כאן חדשות (@kann_news) September 18, 2025

בעקבות הפיגוע עצרה ישראל עד להודעה חדשה את הכנסת הסיוע ההומניטרי מירדן לעזה, ודורשת מהצבא הירדני לבצע תחקיר מקיף על המחבל, הרקע שלו ותהליך האבחון שנעשה לו לפני שהוצב כנהג מטעם הצבא וכן לבדוק את מנגנוני וסידורי האבטחה בצדו הירדני של המעבר. גורם ישראלי אמר לכאן חדשות כי הירדנים משתפים פעולה עם החקירה הישראלית.