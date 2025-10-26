אירוע חמור בצה"ל: הרמטכ"ל הורה על תחקיר מיוחד בפיקוחו, חומרת הנזק נבחנת

מדובר באירוע שאירע לאחרונה וחרג מנהלי ביטחון המידע עד כדי שהרמטכ"ל הנחה על קביעת נהלים חדשים במטרה למנוע הישנות של מקרים מהסוג הזה בעתיד. מדובר ברשלנות, טעות אנוש חמורה וחריגה ביותר

שבועיים לאחר הפסקת האש בעזה, נחשף הערב (ראשון) לראשונה במהדורת כאן חדשות אירוע חמור שהתרחש לאחרונה בצה"ל.

מדובר באירוע חסר תקדים, שחרג מנהלי ביטחון המידע, שבשלב הזה לא ניתן לפרטו. באופן כללי ניתן להגיד שמדובר ברשלנות, טעות אנוש חמורה וחריגה ביותר, שגם כעת לא ניתן לקבוע את חומרת הנזק שנגרם.

בעקבות האירוע, שמקפל בתוכו התנהלות שאינה עולה בקנה אחד עם הפקודות הצה"ליות, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הורה על קיום תחקיר מיוחד וגם הנחה על קביעת נהלים חדשים במטרה למנוע הישנות של מקרים מהסוג הזה בעתיד.

הרמטכ"ל זמיר מפקח בעצמו על החקירה, ולפי גורמים בצה"ל, צפויים צעדים אישיים נגד המעורבים.