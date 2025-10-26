חשיפה

אירוע חמור בצה"ל: הרמטכ"ל הורה על תחקיר מיוחד בפיקוחו, חומרת הנזק נבחנת

אירוע חמור בצה"ל: הרמטכ"ל הורה על תחקיר מיוחד בפיקוחו
מדובר באירוע שאירע לאחרונה וחרג מנהלי ביטחון המידע עד כדי שהרמטכ"ל הנחה על קביעת נהלים חדשים במטרה למנוע הישנות של מקרים מהסוג הזה בעתיד. מדובר ברשלנות, טעות אנוש חמורה וחריגה ביותר
מחבר איתי בלומנטל
Getting your Trinity Audio player ready...
חיילים ביהודה ושומרון. למצולמים אין קשר לכתבה
חיילים ביהודה ושומרון. למצולמים אין קשר לכתבה צילום: נאסר אישתיה, פלאש 90

שבועיים לאחר הפסקת האש בעזה, נחשף הערב (ראשון) לראשונה במהדורת כאן חדשות אירוע חמור שהתרחש לאחרונה בצה"ל.

מדובר באירוע חסר תקדים, שחרג מנהלי ביטחון המידע, שבשלב הזה לא ניתן לפרטו. באופן כללי ניתן להגיד שמדובר ברשלנות, טעות אנוש חמורה וחריגה ביותר, שגם כעת לא ניתן לקבוע את חומרת הנזק שנגרם.

בעקבות האירוע, שמקפל בתוכו התנהלות שאינה עולה בקנה אחד עם הפקודות הצה"ליות, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הורה על קיום תחקיר מיוחד וגם הנחה על קביעת נהלים חדשים במטרה למנוע הישנות של מקרים מהסוג הזה בעתיד.

הרמטכ"ל זמיר מפקח בעצמו על החקירה, ולפי גורמים בצה"ל, צפויים צעדים אישיים נגד המעורבים.

עוד בנושא

פעילות צה

פלסטיני בן 12 נהרג מאש צה"ל ליד חברון, בצבא חוקרים

שלומי בינדר

בכיר בלשכת ראש אמ"ן הושעה לאחר שנסע לחו"ל מבלי שדיווח

תגיות |
בחירת העורכת
  • דוקותיים | השייט והכלב
    גל משתקם מהמאניה דרך גלישה עם הכלב סטיב | דוקותיים
  • למרות סיום המלחמה - העוינות נגד ישראל נמשכת
    החרם נמשך: אנשי האקדמיה מישראל שמנודים מהקמפוסים בעולם
  • זה לא סרט: איך נגנבו יצירות ששוות סכומי עתק יורו ממוזיאון הלובר?
    זה לא סרט: איך נגנבו תכשיטים יקרי ערך ממוזיאון הלובר?
  • הרומן בין שליחי טראמפ למסעדה התל אביבית
    המסעדה התל אביבית ששליחי טראמפ התמכרו אליה
  • איך נהפך קיבוץ נאות סמדר מקיבוץ סגור ומסוגר לפנינה תיירותית עולמית?
    מקיבוץ מסוגר לפנינה עולמית: המהפך של נאות סמדר

אולי יעניין אותך