בן 12 נהרג מאש צה"ל ליד חברון: "הירי חרג מהוראות הפתיחה באש"

במהלך הפרות סדר בפעילות מבצעית של צה"ל בכפר ליד חברון, פתחו הלוחמים באש לעבר חשודים. בתחקיר הראשוני שערך המג"ד נמתחה ביקורת על תפקוד החיילים באירוע: "לא היה שימוש נכון באמצעי לחימה בדגש על אמצעים לפיזור הפגנות"

תחקיר ראשוני שערך מפקד גדוד המוצב באזור יהודה מותח ביקורת על תפקוד החיילים באירוע בו נהרג נער פלסטיני בן 12. האירוע התרחש אתמול (שישי) בזמן פעילות מבצעית במרחב א-רחייה שבחטיבת יהודה, כאשר פלסטינים החלו להתפרע וליידות אבנים לעבר כוחות צה"ל.

תחקיר ראשוני שערך מפקד הגדוד העלה כי "הירי חרג מהוראות הפתיחה באש, לא היה שימוש נכון באמצעי הלחימה בדגש על אלפ"ה (אמצעים לפיזור הפגנות)".

המג"ד מתח ביקורת על אירועים קודמים בפלוגה. "מדובר באירוע שני בפלוגה שבו מבוצע ירי שלא לפי הוראות הפתיחה באש… הגדוד ברצף אירועים לא טובים, החל מאירועים נורמטיביים, וכלה באירועים מבצעיים במקצועיות חסרה".

במהלך הלילה התקבל דיווח על מחבלים שפתחו באש לעבר רכב ישראלי במרחב ביתין שבחטיבת בנימין. מאוחר יותר הבהיר גורם צבאי כי לא בוצע ירי.