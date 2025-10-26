ציר ההברחה

המעצר שחשף כיצד עובדת תעשיית הברחות האמל"ח מאיראן לישראל - דרך ירדן

המעצר שחשף: כך עובדת תעשיית הברחות האמל"ח מאיראן לישראל
אזרחים טורקים שנעצרו על ידי הצבא בגבול ירדן סיפקו הצצה להברחות על ציר איראן-ירדן ועד לישראל. ראש הרשת, כך חשפו בחקירתם ביאחב"ל ובשב"כ, שילם סכומי ענק תמורת תפעול רשת מבריחים שתכניס לארץ אמצעי לחימה
מחבר רועי ינובסקי
Getting your Trinity Audio player ready...
גבול ישראל ירדן
גבול ישראל ירדן צילום: יניב נדב, פלאש 90

אזרחים טורקים שנעצרו על ידי הצבא בגבול ירדן נתנו הצצה בחקירתם על איך עובדת תעשיית הברחות האמל"ח מאיראן לישראל דרך ירדן. כך נחשף הערב (ראשון) במהדורת כאן חדשות. זו חקירה שנוהלה בחודש האחרון ביאחב"ל בלהב 433 ובשב"כ. החומר הועבר לפרקליטות שהגישה כתב אישום. 

בחקירה הם סיפרו כי ראש הרשת, אזרח טורקי שמתגורר בטורקיה שזהותו ידועה, סיכם על תשלום של שלושה מיליון ושלוש מאות אלף שקלים, מיליון דולר, תמורת תפעול רשת מבריחים שתכניס לארץ אלפי אקדחים ואמצעי לחימה נוספים.

ההברחה עצמה מתבצעת באמצעות פועלים שנכנסים לארץ באופן לא חוקי מירדן, בצירי הברחות קיימים, למשל באזור קיבוץ שער הגולן. ההערכה שלא מעט מהאמלח שמגיע מירדן מגיע דרך הצירים האלה. ואותם חשודים סיפקו מידע רב על שיטת ההברחות.

כאמור זהות מפעיל הרשת, שיושב בטורקיה, ידועה. ההחלטה מה לעשות בעניין ואיך לפעול מול הטורקים נתונה בידי המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה - שם סירבו להתייחס לנושא.

עוד בנושא

אמצעי לחימה מאיראן שהוברחו ליהודה ושומרון

"מפירי איזון": סוכלה הברחת נשק לטרוריסטים ביו"ש

גדר הגבול בין ישראל לירדן

רכזי ביטחון בגבול ירדן מתריעים: צה"ל מפקיר את הגזרה

תגיות |
בחירת העורכת
  • דוקותיים | השייט והכלב
    גל משתקם מהמאניה דרך גלישה עם הכלב סטיב | דוקותיים
  • למרות סיום המלחמה - העוינות נגד ישראל נמשכת
    החרם נמשך: אנשי האקדמיה מישראל שמנודים מהקמפוסים בעולם
  • זה לא סרט: איך נגנבו יצירות ששוות סכומי עתק יורו ממוזיאון הלובר?
    זה לא סרט: איך נגנבו תכשיטים יקרי ערך ממוזיאון הלובר?
  • הרומן בין שליחי טראמפ למסעדה התל אביבית
    המסעדה התל אביבית ששליחי טראמפ התמכרו אליה
  • איך נהפך קיבוץ נאות סמדר מקיבוץ סגור ומסוגר לפנינה תיירותית עולמית?
    מקיבוץ מסוגר לפנינה עולמית: המהפך של נאות סמדר

אולי יעניין אותך