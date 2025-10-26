המעצר שחשף כיצד עובדת תעשיית הברחות האמל"ח מאיראן לישראל - דרך ירדן

אזרחים טורקים שנעצרו על ידי הצבא בגבול ירדן סיפקו הצצה להברחות על ציר איראן-ירדן ועד לישראל. ראש הרשת, כך חשפו בחקירתם ביאחב"ל ובשב"כ, שילם סכומי ענק תמורת תפעול רשת מבריחים שתכניס לארץ אמצעי לחימה

אזרחים טורקים שנעצרו על ידי הצבא בגבול ירדן נתנו הצצה בחקירתם על איך עובדת תעשיית הברחות האמל"ח מאיראן לישראל דרך ירדן. כך נחשף הערב (ראשון) במהדורת כאן חדשות. זו חקירה שנוהלה בחודש האחרון ביאחב"ל בלהב 433 ובשב"כ. החומר הועבר לפרקליטות שהגישה כתב אישום.

בחקירה הם סיפרו כי ראש הרשת, אזרח טורקי שמתגורר בטורקיה שזהותו ידועה, סיכם על תשלום של שלושה מיליון ושלוש מאות אלף שקלים, מיליון דולר, תמורת תפעול רשת מבריחים שתכניס לארץ אלפי אקדחים ואמצעי לחימה נוספים.

ההברחה עצמה מתבצעת באמצעות פועלים שנכנסים לארץ באופן לא חוקי מירדן, בצירי הברחות קיימים, למשל באזור קיבוץ שער הגולן. ההערכה שלא מעט מהאמלח שמגיע מירדן מגיע דרך הצירים האלה. ואותם חשודים סיפקו מידע רב על שיטת ההברחות.

כאמור זהות מפעיל הרשת, שיושב בטורקיה, ידועה. ההחלטה מה לעשות בעניין ואיך לפעול מול הטורקים נתונה בידי המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה - שם סירבו להתייחס לנושא.