"מפירי איזון": סוכלה הברחת נשק לטרוריסטים ביהודה ושומרון

שב"כ וצה"ל הודיעו היום (רביעי) על סיכול הברחה גדולה של אמצעי לחימה מתקדמים שמקורם באיראן ויועדו לפעילי טרור ביהודה ושומרון.

מצבור האמל"ח שנתפס

המשלוח שנתפס הכיל אמצעי לחימה מפירי איזון, בהם 15 רקטות נ"ט, 29 מטעני נפץ מסוג כלימגור, ארבעה רחפנים בעלי יכולת הטלת מטענים, 20 רימוני יד, 7 רובי סער, 9 מקלעים ו-750 כדורי אקדח. תפיסה זו מצטרפת לסיכול של הברחת משלוחי אמצעי לחימה דומים שנחשפו ב-25 במרץ ו-27 בנובמבר 2024.

איתור מצבור אמצעי הלחימה התאפשר בעקבות מעצרו של סוחר אמצעי לחימה מאזור רמאללה. כלי הנשק נשלחו לפעילי טרור ביהודה ושומרון על ידי אגף המבצעים המיוחדים של משמרות המהפכה האיראניים, בראשו עמד עד לאחרונה ג'ואד ע'פארי, וכן יחידת המבצעים המיוחדים בכוח קודס, בפיקודו של אצע'ר באקרי.

העלייה בהימצאות נשק ביהודה ושומרון מעסיקה את כוחות הביטחון בחודשים האחרונים. בתוך כך, איום הירי הרקטי באזור תפס תאוצה בחודשים האחרונים, וכלל כמה ניסיונות כושלים לשיגור רקטות.

עליית מדרגה נרשמה לפני כחודש, כאשר רקטות מתוחכמות אותרו באזור רמאללה. במבצע של כוחות צה"ל, שב"כ וימ"מ נמצאו יותר מעשר רקטות, אך הן לא היו מזוודות בחומר נפץ, אף שחומר נפץ נמצא לידן.