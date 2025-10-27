צה"ל: חיילי יוניפ"יל הפילו רחפן ישראלי בדרום לבנון

בצה"ל אומרים כי פעילות הרחפן לא היוותה כל איום על כוחות יוניפ"יל. קודם לכן, טענו ביוניפ"יל כי צה"ל השליך רימון לעבר חייליו. בצה"ל מכחישים טענה זו

חיילי יוניפ"יל בדרום לבנון הפילו אתמול רחפן שנועד לאיסוף מודיעין, כך הודיע היום (שני) צה"ל. האירוע החריג התרחש סמוך לכפר כילא במהלך פעילות שגרתית באזור.

הודעת צה"ל מגיעה לאחר הודעה חריגה של יוניפ"יל שפורסמה אתמול לפיה צה"ל השליך רימון לעבר סיור של האו"ם בכפר כילא.

בצה"ל טוענים שכוחות יוניפ"יל הפילו רחפן במכוון באמצעות ירי סמוך לכפר כילא במהלך פעילות שגרתית באזור.

בצה"ל אומרים שפעילות הרחפן לא היוותה כל איום על כוחות יוניפי"ל. בהמשך, כוחות צה"ל השליכו רימון לבידוד הגזרה באזור שבו נפל הרחפן, ובצה"ל אומרים שלא נפתחה אש לעבר כוחות יוניפי"ל

האירוע אתמול, מצטרף לשורה ארוכה של תקריות וחוסר תיאום בשבועות האחרונים בין צה"ל לכוחות יוני"פיל בדרום לבנון, וטענות הדדיות על חריגה מנהלים.