מחבלים תקפו לוחמים ברפיח, רה"מ הנחה את צה"ל "להגיב מייד בתקיפות עוצמתיות"

מחבלים תקפו כוח ברפיח, רה"מ הנחה את צה"ל "להגיב בעוצמה"
ראש הממשלה הנחה את הכוחות לתקוף בתגובה על הירי של חמאס לעבר לוחמים ברפיח - שמהווה הפרה של הסכם הפסקת האש; בחמאס הודיעו על דחיית שחרור חלל חטוף: "בגלל ההפרות של ישראל"
מחבר איתי בלומנטל
Getting your Trinity Audio player ready...
תקיפות ברפיח, דרום הרצועה
התקיפות ברפיח, דרום הרצועה צילום: .

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע הערב (שלישי) כי הנחה את צה"ל לבצע מייד תקיפות עוצמתיות ברצועה - זאת בתגובה על הפרה נוספת מצד מחבלי חמאס ברפיח, שפתחו בירי נ"ט וצליפה לעבר לוחמי צה"ל מוקדם יותר היום.

ישראל עידכנה מראש את המנגנון האמריקני שבכוונתה לתקוף ברצועת עזה בעקבות התקרית ברפיח. זמן קצר לאחר העדכון, יצאה ההודעה על התקיפות המתוכננות מלשכת ראש הממשלה.

בתוך כך, בעקבות התגובה הישראלית, הודיעו בחמאס שיידחו את השבת החלל החטוף הערב "בגלל ההפרות של ישראל", לדברי הארגון. זאת לאחר שמוקדם יותר היום הכריזו שישיבו את שרידיו של החטוף שאותרו בדרום הרצועה. 

הממשלה החליטה: השטח בו ישראל אוחזת ברצועת עזה יורחב, נערכים תיאומים מול ארה"ב

השטח בו ישראל אוחזת ברצועת עזה יורחב אל מעבר לקו הצהוב. כך הוחלט הערב בתום הדיון של ראש הממשלה בנימין נתניהו לגבי העיצומים נגד חמאס. ראש הממשלה דן בנושא כעת עם בכירים אמריקנים על מנת לתאם את המהלך, כך על פי גורם שמעורה בפרטים ששוחח עם כאן חדשות.

בדיון השתתפו שר הביטחון כ"ץ, הרמטכ"ל זמיר, אלוף במילואים ניצן אלון שמרכז את המאמץ המודיעיני בנושא השבויים והנעדרים, וראש השב"כ זיני.

עוד בנושא

מפת הנסיגה - הקו הצהוב

בישראל הוחלט: תורחב האחיזה ברצועה; נערך תיאום מול ארה"ב

אופיר צרפתי נרצח ונטחף מהמסיבה ברעים 7.10.23

השרידים שהושבו - של אופיר צרפתי: "הקבר ייפתח בפעם ה-3"

תגיות |
בחירת העורכת
  • שיר לשלום
    "המילה שלום שנויה במחלוקת בתרבות הישראלית"
  • גל המחאות של דור ה-Z: מה מניע את הצעירים שמפילים ממשלות ברחבי העולם? | סיפור עולמי
    הצעירים מתעוררים: מה מניע את מחאת דור ה-Z ברחבי העולם?
  • בית תה ברוסיה
    לאחר נטישת הרשתות המערביות: בתי התה כובשים את רוסיה
  • טקס איוואסקה
    מסע אל הפסיכדליות: האם שינוי תודעתי יכול לשנות מציאות?
  • כהונה שלישית לטראמפ?
    ישבור את החוקים? מקורב לטראמפ: הוא שואף לקדנציה שלישית

אולי יעניין אותך