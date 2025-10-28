מחבלים תקפו לוחמים ברפיח, רה"מ הנחה את צה"ל "להגיב מייד בתקיפות עוצמתיות"

ראש הממשלה הנחה את הכוחות לתקוף בתגובה על הירי של חמאס לעבר לוחמים ברפיח - שמהווה הפרה של הסכם הפסקת האש; בחמאס הודיעו על דחיית שחרור חלל חטוף: "בגלל ההפרות של ישראל"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע הערב (שלישי) כי הנחה את צה"ל לבצע מייד תקיפות עוצמתיות ברצועה - זאת בתגובה על הפרה נוספת מצד מחבלי חמאס ברפיח, שפתחו בירי נ"ט וצליפה לעבר לוחמי צה"ל מוקדם יותר היום.

ישראל עידכנה מראש את המנגנון האמריקני שבכוונתה לתקוף ברצועת עזה בעקבות התקרית ברפיח. זמן קצר לאחר העדכון, יצאה ההודעה על התקיפות המתוכננות מלשכת ראש הממשלה.

בתוך כך, בעקבות התגובה הישראלית, הודיעו בחמאס שיידחו את השבת החלל החטוף הערב "בגלל ההפרות של ישראל", לדברי הארגון. זאת לאחר שמוקדם יותר היום הכריזו שישיבו את שרידיו של החטוף שאותרו בדרום הרצועה.

הממשלה החליטה: השטח בו ישראל אוחזת ברצועת עזה יורחב, נערכים תיאומים מול ארה"ב

השטח בו ישראל אוחזת ברצועת עזה יורחב אל מעבר לקו הצהוב. כך הוחלט הערב בתום הדיון של ראש הממשלה בנימין נתניהו לגבי העיצומים נגד חמאס. ראש הממשלה דן בנושא כעת עם בכירים אמריקנים על מנת לתאם את המהלך, כך על פי גורם שמעורה בפרטים ששוחח עם כאן חדשות.

בדיון השתתפו שר הביטחון כ"ץ, הרמטכ"ל זמיר, אלוף במילואים ניצן אלון שמרכז את המאמץ המודיעיני בנושא השבויים והנעדרים, וראש השב"כ זיני.