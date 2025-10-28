בתגובה להפרות חמאס: בישראל שוקלים לתפוס עוד שטח מרצועת עזה

בדיון שנערך אצל נתניהו הועלו הצעות לסנקציות על ארגון הטרור, שקבר שרידי חטוף חלל וביים את הוצאתם לפני שמסר אותם לישראל. עוד נשקלה האפשרות להפחית את כמות הסיוע ההומניטרי לעזה • בכירי צה"ל שהגיעו להשתתף בדיון נשארו מחוץ לחדר, ונאמר להם כי הפגישה הפכה "מצומצמת"

ישראל שוקלת לתפוס עוד שטח מרצועת עזה ולהרחיב את הקו הצהוב כתגובה להפרות שביצע חמאס - כך נודע היום (שלישי) לכאן חדשות. האפשרות עלתה במהלך הדיון אצל ראש הממשלה בנימין נתניהו. בנוסף, נשקל גם להפחית את כמות הסיוע ההומניטרי הנכנס לרצועה.

הדיון אצל ראש הממשלה אמור היה להתקיים במתכונת מורחבת, אולם בכירים בצה"ל שהגיעו להשתתף בו נשארו מחוץ לחדר ונאמר להם כי הדיון הפך "מצומצם". לצד נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ נכחו הרמטכ"ל אייל זמיר, האחראי מטעם צה"ל על סוגיית החטופים אלוף ניצן אלון, וראש שב"כ דוד זיני.

מוקדם יותר היום פורסם בכאן חדשות כי ישראל החליטה לעצור את הסיורים שמקיים חמאס עם הצלב האדום בתוך הקו הצהוב, שנמצא בשליטת צה"ל. מקורות המעורים בנושא אמרו כי הוחלט לנקוט סנקציה זו בעקבות התנהלותו של ארגון הטרור בסוגיית החזרת החטופים החללים.

צה"ל חשף היום תיעוד שבו נראים אנשי חמאס כשהם קוברים שרידים מגופתו של החטוף החלל אופיר צרפתי, שגופתו הושבה לישראל במבצע צבאי לפני כשנתיים. אחרי שקברו את השרידים ביימו את הוצאתם מהאדמה, ואז השיבו אותם לישראל דרך הצלב האדום.

בתוך כך, משפחות חטופים חללים דרשו היום לקיים פגישה מיידית עם נתניהו "לנוכח ההפרות של חמאס, מעשיו הנתעבים, השימוש הציני בחטופים ובתוך זה גם הטעיית הצלב האדום".

מהמשפחות נמסר כי "ההפרות החוזרות והנשנות על ידי החמאס והתיעוד של צה"ל מוכיחים את מה שאנחנו יודעים וטוענים באופן ברור ונחרץ: חמאס יודע על מיקומם של כל החטופים וממשיך לפעול בזלזול, להונות את ארה"ב והמתווכות ולפגוע בכבודם של יקירינו, ממשלת ישראל לא יכולה ואסור לה להתעלם מכך ועליה לפעול בנחישות נגד ההפרות הללו. אנחנו דורשים פגישה דחופה ומיידית עם ראש הממשלה עוד היום שבה יפרט את התכנית מלאה".