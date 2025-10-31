תחקיר הקרב בעין הבשור: התושבים הדפו לבדם 16 מחבלים וטיפלו בפצועים בעצמם

חוליית מחבלים שפתחה באש לעבר שער המושב נהדפה על ידי תושבים חמושים ונסוגה תוך דקות. חברי כיתת הכוננות שנפצעו ניסו להתפנות עצמאית לסורוקה אך נתקלו באש מחבלים בכבישים. הם חזרו על עקבותיהם וקיבלו טיפול רפואים מתושבי המושב

צה"ל פרסם היום (שישי) את תוצאות תחקיר הקרב במושב עין הבשור ב-7 באוקטובר לאחר שממצאיו הוצגו לחברי הקהילה.

צוות התחקיר מצא כי צה"ל כשל בהגנה על עין הבשור וכי חברי כיתת הכוננות יחד עם תושבים שיצאו להילחם הדפו לבדם את המחבלים והביאו לנסיגתם. לאחר שנהדפו משטח היישוב, כוחות צה"ל ומג"ב המשיכו בלחימה והדפו אותם מהאזור. עוד עלה כי חילוץ הלכודים והטיפול בפצועים התבצעו גם הן על ידי התושבים וחברי כיתת הכוננות.

שני תושבים נפצעו בהתקפה וקיבלו טיפול רפואי מחברי המושב. 16 מחבלים פשטו על היישוב בבוקר שמחת תורה, שלושה מהם ככל הנראה נפגעו במהלך הקרבות.

ציר הזמנים והמוקדים

שלב א': הגעת המחבלים למרחב, התארגנות והקפצת כיתת הכוננות ואזרחים

החל משעה ,06:29 עם תחילת האזעקות הקפיץ הרבש"ץ את כיתת הכוננות וכוח הגנה של תושבים המאוגדים בקבוצת ימ"ר שהוקמה עקב ריבוי פריצות ועבירות רכוש במושב ובסביבה.

חולייה שמנתה 16 מחבלים חדרה לשטח הארץ על גבי טנדר ואופנוע כשהיא חמושה באר-פי-ג'י, רימונים, רובי סער אישיים, מכשירי קשר ונשק צלפים. המחבלים נסעו, ככל הנראה, מערבה לאורך כביש העובר מדרום לקיבוץ ניר עוז, המשיך בין קיבוץ מגן למפעלים האזוריים והגיע לצומת מגן שבכביש 232. עם הגעתם לצומת מגן, איבדו המחבלים את דרכם ופנו דרומה. בשעה 07:50 הגיעו המחבלים לתחנת הדלק במגן.

שלב ב': תקיפת עין הבשור, כניסת מחלקת המחבלים לתחנת הדלק, ונסיגת המחבלים מהמרחב

עם הגעתם תקפו המחבלים את תחנת הדלק של מגן, בזזו ממנה מצרכים וכסף והמשיכו דרומה. בין תחנת הדלק לצומת הכניסה לעין הבשור פנה הטנדר שבו נסעו רוב מחבלי המחלקה מערבה וירד לדרך עפר מערבית למושב.

לאחר מכן חזר הטנדר לכביש ונסע עד צומת הכניסה למושב. האופנוע, ועליו מחבל חמוש ורוכב שלא היה חמוש, נעמדו לצד המיגונית ליד תחנת ההסעה שבצידו הצפון-מזרחי של הצומת. הטנדר פנה לכיוון המושב ועלה על דרך עפר לכיוון צפון, ונעצר כאשר חלקו האחורי בולט לכיוון הכביש.

בשעה 07:54 פתחו המחבלים באש והחל הקרב. המחבלים פתחו באש לכיוון שער המושב. כוח הכוננות של עין הבשור, שמנה בשלב

זה כארבעה לוחמים ורוכז באזור השער המערבי, השיב באש.

לאחר מספר דקות נפצע חבר כיתת הכוננות ופונה לאחור. במקביל, כוח מחבלים איגף את כביש הכניסה למושב מצפון וניסה לפרוץ את גדר היישוב בפינה הצפון-מערבית. המחבלים נתקלו בחבר כיתת כוננות שזיהה אותם וירה לכיוונם. לפחות אחד המחבלים נפגע מהירי. המחבלים השיבו אש לעבר חבר כיתת הכוננות ופגעו בו. הוא פונה לאחור על ידי חייל שהתגורר במושב.

חילופי האש בשער נמשכו עד השעה 08:08, אז ירו המחבלים מאזור הצומת טיל אר-פי-ג'י שפגע בעץ. נראה שלאחר מכן הם נסוגו מהצומת.

בסמוך לכך הגיע לצומת עין הבשור כוח של מג"ב על גבי ג'יפ, שכלל את מפקדת חבל אשכול והמש"ק הקהילתי. כוח זה היה בדרכו מאופקים, משם יצא לעבר משרדם שבמושב כדי להצטייד ולהתחמש בכלי נשק ארוכים. בדרכם לעין הבשור נתקלו שוטרי מג"ב במחבלים סמוך לתחנת הדלק מגן.

לאחר מכן הם הגיעו לתחנת הדלק מגן, וזמן קצר אחריהם הגיע כוח 'גולני' של הגדוד הגזרתי, שהיה בדרכו למחנה מו"פ. הם ביקשו מכוח צה"ל סיוע וליווי בדרכם לעין הבשור, ואכן אחד מחיילי הכוח הוקצה לטובת ליווי שלהם למושב. בהמשך דרכם הם נתקלו במחבלים סמוך לצומת עין הבשור. הם השיבו אש ונסוגו לתחנת הדלק. הם עדכנו את כוח 'גולני' והצטרפו אליו לתנועה למושב, מאחר שרכבם הושבת מפגיעה במהלך הירי.

בשעה 08:26 נתקל כוח גולני שנע בלווי אנשי מג"ב במחבלים שנסוגו מאזור הפינה הצפון-מערבית של עין הבשור. הלוחמים ירדו מהג'יפים ויחד עם לוחמי מג"ב פגעו במחבלים. זו הייתה ההיתקלות האחרונה במחבלים במסגרת קרב זה. לאחר מכן המשיך הכוח בדרכו ונכנס למושב בכניסה הראשית. בעקבות ההיתקלות נסוגו המחבלים מהמרחב, נעו ככל הנראה דרומה ומערבה והשתלבו לאחר מכן בהתקפה על קיבוץ ניר עוז, ומאוחר יותר חזרו לרצועת עזה.

שלב ג': פינוי הפצועים מהקרב

חילוץ הפצועים בוצע על ידי תושבי עין הבשור באופן עצמאי. הפצוע הראשון פונה על ידי חברי כיתת הכוננות שנלחמו בשער הראשי של המושב. תחילה הוא פונה לאזור אחורי ומוגן, ואחר כך פינה אותו אחיו ברכבו הפרטי. הם נסעו דרך השער האחורי של המושב ומשם פנו צפונה לעבר כביש 241.

עם הגיעם לכביש הם נתקלו בכוח מחבלים מזרחית לצומת מעון. בהיתקלות זאת נפצע חבר כיתת הכוננות הפצוע פעם נוספת, ובאופן קשה יותר מהפציעה שבגינה פונה. רכב הפינוי נמלט מהמחבלים שניסו לפגוע בו במהלך מנוסתו, וחזר למושב.

הפצוע קיבל טיפול רפואי על ידי רופא תושב המקום. לאחר מכן הוא פונה באמבולנס מקומי נהוג בידי תושב אשר לווה על ידי רכב נוסף. הם יצאו מהשער האחורי של המושב, נעו בשטח לאורך נחל הבשור ועלו על כביש 232. אחרי שעברו את בסיס צאלים, הם נפגשו עם ניידת טיפול נמרץ, אליה הועבר הפצוע.

האמבולנס הגיע לבית החולים סורוקה, שם יוצב מצבו של הפצוע. פצוע נוסף בקרב פונה מקומית, קיבל טיפול ראשוני, והועבר לבית החולים סורוקה לאחר מספר שעות על ידי תושבי עין הבשור.

עיקרי המסקנות והלקחים שעלו מהתחקיר:

צה"ל נכשל במשימת ההגנה על מושב עין הבשור. חברי כיתת הכוננות של עין הבשור ומספר רב של תושבים הצטרפו ללחימה בפיקוד הרבש"ץ ושני סגניו. אלו הגנו על עצמם, לחמו בגבורה וביעילות, הדפו את המחבלים ממרחב עין הבשור והביאו לנסיגתם. תפקודם ולחימתם מנעו הרג ונזק רב וראויים לציון. חברי כיתת הכוננות ותושבי עין הבשור המשיכו לאבטח את המושב בעצמם לאחר הקרב ובמהלך מספר ימים לאחר ה7- באוקטובר. כוחות צה"ל מעטים מאוד הגיעו למושב במשך מספר הימים הבאים. תושבי עין הבשור וחברי כיתת הכוננות, אשר בעלי ידע וניסיון בטיפול רפואי, נחלצו לסייע בטיפול בפצועים. הם חילצו אותם תחת אש, טיפלו בהם ופינו אותם לטיפול רפואי מסודר. פעולות אלו ראויות לציון. צה"ל התקשה לגבש תמונת מצב ברורה ובהירה של המתרחש בגזרת עין הבשור, זאת לאור ריבוי מוקדי הלחימה והאירועים והפגיעה בפיקוד והשליטה הגדודית, החטיבתית והאוגדתית. תמונת מצב ראשונה גובשה בשעות אחר הצהריים ב7-באוקטובר. בשעות הראשונות, הלחימה בגזרה התאפיינה בחוסר תיאום ובקשיי פיקוד ושליטה בין הכוחות והיחידות במרחב. זמן קצר לאחר סיום הקרב, המושב הקים חמ"ל שכלל תושבים שהתנדבו, כל אחד בתחומו. חמ"ל זה פעל במקביל לצוות החירום היישובי אשר פעל מתוך ביתו של אחד התושבים. החמ"ל עדכן את התושבים בתוצאות הקרב וניהל את הקשר עם גורמי חוץ. בנוסף, החמ"ל ניהל את תהליך הפינוי של תושבי עין הבשור.

תגובת מושב עין הבשור להצגת התחקיר הצה"לי:

"מושב עין הבשור מבקש להודות לצבא על התחקיר ועל הצגתו הרגישה לקהילה. אנו מלאי הערכה כלפי נציגי הצבא שהתייצבו מולנו באומץ ובפתיחות, התנצלו בפנינו על הכישלון שהותיר את תושבי העוטף ללא הגנה ב-7 באוקטובר, סיפקו הסברים לשאלות נוקבות, לקחו בגלוי אחריות והבטיחו כי למידה מעמיקה של הלקחים תהווה אבן יסוד בהתנהלות הצבא בהווה ובעתיד".

"ב-7 באוקטובר התגלתה גבורתם של בני קהילתנו חברי כיתת הכוננות והתושבים האמיצים אשר יצאו מביתם להגנת היישוב, הצליחו להדוף את המחבלים בקרב על גדר המושב, במהלכו נפצעו 2 חברי כיתת הכוננות, שפונו בגבורה לבית החולים".

"הערבות ההדדית, הנמצאת בבסיס קיומנו , משתקפת בעוצמתה ביתר שאת בתקופות מורכבות. הקרב על עין הבשור, תקופת הפינוי, השיבה הביתה ותהליכי הצמיחה הקהילתיים והחקלאיים מהווים עדות ניצחת לכך".

"אנו יודעים כי תקומתנו הקהילתית, תקומת העוטף ותקומת מדינת ישראל נשענות בראש ובראשונה על חזרת הקהילות לביתן ושובם של כל החטופים החללים לקבר ישראל. מושב עין הבשור ימשיך לעמוד איתן ולסייע ככל יכולתו בתהליכי השיקום של המועצה והאזור".