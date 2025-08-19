מאיפה יגיע הכסף להגדלת תקציב המדינה?

השרים התבקשו להעצים את תקציב הביטחון בכ-29 מיליארד שקלים ונאלצו למצוא את הפרצות מהן ניתן לקצץ. אלא שבמקום "לנגוס" בכספים הקואליציונים, מי שישלם את המחיר אלו אנחנו - האזרחים

הממשלה דנה היום בהגדלת תקציב המדינה בעשרות מיליארדים נוספים, בעיקר לצורכי ביטחון, ומי שישלמו את המחיר – כמובן האזרחים. במהדורת כאן חדשות פורסמו הערב (שלישי) המספרים שמאחורי התקציב.

השרים התבקשו להגדיל את תקציב הביטחון בכ-29 מיליארד שקלים. אלא שבתוך הסכום הזה נמצאים 1.6 מיליארד שקלים, ששר האוצר מבקש להעביר לסיוע הומניטרי לתושבי רצועת עזה, כפי שנחשף לראשונה במהדורת כאן חדשות לפני כשבועיים.

מאיפה יגיע הכסף?

הדרג המקצועי באוצר הציע לחתוך בחדות את הכסף הקואליציוני ב-15%, אך בפועל שר האוצר וראש הממשלה נבהלו ולא רצו להכעיס את המפלגות החרדיות ולכן הכספים הפוליטיים הללו יקוצצו רק ב-2.25%.

ההצעה שהובאה לשרים מעבירה לצרכים אחרים 481 מיליון שקלים שהיו מיועדים לתוספת "אופק חדש" למורים ברשתות של ש"ס ויהדות התורה, אחרי שהתברר שאין שום דרך חוקית להעביר את הכסף הזה כי המורים שם לא עומדים בתנאי ההסכם. אך את המפלגות החרדיות זה לא מעניין, והן זועמות.

מחיר המלחמה

בין הקיצוצים, גם קיצוץ של כמעט 3.5% בתקציבם של כלל משרדי הממשלה, החל מהשנה הבאה: חינוך, רווחה, בריאות, תחבורה – לכֿל אלה יהיה פחות כסף. והגדלה של הגירעון, מה שאומר שיותר כסף שלנו יעבור לתשלומי ריבית ולא לכֿל מה שאנחנו צרִיכים.