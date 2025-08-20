למרות שמדד חודש יולי שפורסם בסוף השבוע האט את קצב האינפלציה, הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה להשאיר את הריבית על 4.5% - בין היתר לנוכח חוסר הוודאות הגדול השורר סביב הלחימה

בפעם ה-13 ברציפות: בנק ישראל הותיר את הריבית על כנה

בנק ישראל הודיע היום (רביעי) כי החליט להשאיר את הריבית על כנה, והיא תעמוד על 4.5%. מדובר בפעם ה-13 ברציפות בה הריבית נשארת זהה. על פי ההערכות, צפויה ירידה בחודש הבא.

ההחלטה התקבלה למרות שמדד חודש יולי שפורסם בסוף השבוע האט את קצב האינפלציה ל-3.1 עשירית האחוז בלבד מעל היעד העליון שקבע בנק ישראל. עם זאת הוועדה המוניטרית של הבנק החליטה לפי שעה לא להוריד את הריבית בין היתר לנוכח חוסר הוודאות הגדול השורר סביב הלחימה

גם בחודש מאי האחרון הותיר בנק ישראל את הריבית על סך 4.5%. הוועדה המוניטרית של הבנק החליטה לא להוריד את הריבית כשהאינפלציה טיפסה מעבר למצופה באפריל והגיעה ל-3.6% - מעל הטווח העליון של 3% שקבע הבנק, ועל רקע חוסר הוודאות בשווקים והעמקת הלחימה בעזה.

בין הנימוקים של הוועדה המוניטרית להחלטה הם התמקדותה בייצוב השווקים והפחתת אי הוודאות על רקע המשך הלחימה, לצד יציבות מחירים ותמיכה בפעילות הכלכלית. תוואי הריבית ייקבע בהתאם להתכנסות האינפלציה ליעדה, המשך היציבות בשווקים הפיננסיים, הפעילות הכלכלית והמדיניות הפיסקלית.

בחודש אפריל האחרון, לאחר פעם נוספת בה לא נרשם שינוי בשיעור הריבית, בבנק ישראלים העריכו כי במחצית הראשונה של שנת 2026 הריבית תרד ל-4%. כלומר ההערכה הייתה שעד 2026 יהיו שתי הורדות ריבית.

על פי התחזית המיקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, שהתפרסמה בחודש ינואר, ההתאוששות בפעילות הכלכלית בישראל נמשכת בקצב מתון. שינויי מיסוי, ובפרט העלאת המע"מ, לצד המשך מגבלות ההיצע, בשילוב עודפי ביקוש, צפויים להעלות את שיעור האינפלציה במהלך המחצית הראשונה של השנה, והוא צפוי להתמתן לתוך היעד במהלך המחצית השניה של השנה.