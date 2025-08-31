בחצות: מחיר הדלק יזנק ב-9 אגורות לליטר

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת בתחנות בשירות עצמי יעמוד על 7.16 ש"ח לליטר (כולל מע"מ), עלייה של 9 אגורות ביחס למחיר הקודם • תוספת השירות המלא תעלה ב-1 אגורה, ותעמוד על 25 אגורות לליטר (כולל מע"מ)

משרד האנרגיה והתשתיות עדכן היום (ראשון) כי החל מחצות שבין ראשון לשני, מחירי הדלק לחודש ספטמבר 2025 יעלו בהשוואה לחודש הקודם.

על פי הודעת מינהל הדלק והגז במשרד, המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת בתחנות בשירות עצמי יעמוד על 7.16 ש"ח לליטר (כולל מע"מ) - עלייה של 9 אגורות ביחס למחיר הקודם. תוספת השירות המלא תעלה ב-1 אגורה, ותעמוד על 25 אגורות לליטר (כולל מע"מ).

באילת, שם אין מס ערך מוסף, המחיר המרבי לבנזין 95 אוקטן יעמוד על 6.07 ש"ח לליטר, גם כן עלייה של 8 אגורות. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות לליטר (ללא מע"מ).

בת שבע אבוחצירה, מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות, ציינה כי העלייה במחירים נובעת ממספר גורמים, בהם עלייה במס הבלו, ירידה בשער הדולר והעלייה במחיר הבין-לאומי של הדלק. היא הוסיפה כי עדכון מחירי השירות המלא נבע מעליית שכר המינימום לאחרונה.

משרד האנרגיה והתשתיות ממליץ לצרכנים להשוות את המחירים בין תחנות הדלק לפני התדלוק.